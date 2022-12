Moonscars : un successeur à Blasphemous à essayer impérativement !

Vous avez aimé l’action-plateformer Blasphemous ? Un nouveau titre en 2D dans le même style est disponible depuis la fin du mois de septembre : Moonscars. Nous y retrouvons ainsi un univers sombre en pixel-art ainsi qu’un gameplay exigeant qui saura vous mettre à l’épreuve.

Moonscars compte vous faire mener la vie dure. Dans ce jeu vidéo, la mort est omniprésente. À l’intsar des Dark Souls et de Blasphemous, vous allez devoir mourir régulièrement pour apprendre les patterns des ennemis, et ainsi pouvoir esquiver ou contrer leur attaque afin de leur asséner des coups mortels.

Vous incarnez une féroce guerrière argileuse Irma la grise. Cette dernière décide de partir à la recherche de son créateur, le Sculpteur, afin de résoudre le mystère de sa propre existence. En surmontant les différentes épreuves se dressant devant vous, avec notamment des ennemis féroces, vous découvrirez de plus en plus d’indices autour de votre création.

À l’instar d’un metroidvania, vous récupérerez des capacités tout au long de votre aventure pour progresser dans le monde sombre et non linéaire de Moonscars. Au total, vous pourrez profiter de 8 heures de jeu pour terminer la quête principale de ce jeu vidéo, et 15 heures pour les personnes qui veulent faire le 100 %.

Pour vous faire une idée plus large de Moonscars, voici les caractéristiques principales d’après les développeurs derrière ce jeu :

La mort vous façonne – Avant de pouvoir vous élever, vous devez chuter. Devenez une grande guerrière au fil de vos échecs et de vos triomphes.

– Avant de pouvoir vous élever, vous devez chuter. Devenez une grande guerrière au fil de vos échecs et de vos triomphes. Un monde macabre et magnifique – Explorez les zones d’ombre et trouvez les secrets cachés par le clair de lune dans un majestueux monde non-linéaire en 2D imprégné de désespoir.

– Explorez les zones d’ombre et trouvez les secrets cachés par le clair de lune dans un majestueux monde non-linéaire en 2D imprégné de désespoir. Faites preuve de détermination – Affûtez vos talents et vos réflexes dans des combats palpitants. Frappez et parez avec votre épée, utilisez des armes spéciales uniques et apprenez à maîtriser la puissance de la sorcellerie.

– Affûtez vos talents et vos réflexes dans des combats palpitants. Frappez et parez avec votre épée, utilisez des armes spéciales uniques et apprenez à maîtriser la puissance de la sorcellerie. La Lune a faim – Découvrez un récit sombre, étrange et riche en rebondissements se déroulant dans un monde complexe. Apprenez la vérité sur votre création, et obtenez votre récompense.

– Découvrez un récit sombre, étrange et riche en rebondissements se déroulant dans un monde complexe. Apprenez la vérité sur votre création, et obtenez votre récompense. Argile, sang et ichor – Accompagnez Irma la grise et ses contemporains de chair et d’argile dans leur quête de vérité et de sens, et découvrez des récits et des souvenirs de trahison, souffrance et vengeance.

Moonscars est d’ores et déjà disponible sur Nintendo Switch, Xbox Series X et S, Xbox One, PS5, PS4, PC au prix de 19,99 euros hors promotions. À noter, ce jeu vidéo est inclus dans le Xbox Game Pass.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Aka : un nouveau jeu relaxant disponible sur Nintendo Switch et PC !