Steam Replay 2022 : le récapitulatif de votre année de jeu sur PC est disponible !

Steam vient d’annoncer le lancement du Steam Replay 2022. Grâce à cette nouveauté, les joueurs peuvent demander à la plateforme leur récapitulatif gaming de cette année. Il est ainsi possible de découvrir les titres les plus joués, le nombre de succès débloqués, de sessions ou encore de nouveaux jeux ajoutés à sa bibliothèque !

Dans un communiqué de blog, Valve fait une présentation simple du Steam Replay : « De vos meilleurs jeux de l’année, à comment et quand vous avez passé le plus de temps à jouer, Steam Replay présente un récapitulatif de votre temps sur Steam en 2022 ». Les joueurs peuvent ainsi accéder directement dans la boutique Steam à leur récapitulatif. Pour cela, il suffit de se rendre dans la section Nouveautés et tendances et sélectionner Rétropsective Steam 2022.

Nous retrouvons ainsi diverses informations à propos de son expérience vidéoludique de l’année : les jeux vidéo les plus joués ; le nombre de fois que vous avez lancé un jeu sur Steam ; le nombre de titres ajoutés à votre bibliothèque ; le nombre de titres joués ; ou encore le total de succès débloqués. À noter, une information sur la répartition entre vos jeux sur PC et sur Steam Deck est aussi disponible.

À l’instar d’Apple Music ou encore Spotify, le récapitulatif Steam Replay 2022 est partageable sur les différents réseaux sociaux (TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook…). Pour cela, cliquez tout simplement sur le bouton de partage disponible en haut de l’écran. Plusieurs images dans différents formats seront ainsi proposées.

Les données prises en compte pour cette rétrospective comprennent précisément son activité sur Steam entre le 1er janvier et le 14 décembre 2022.

