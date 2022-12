Attention, un nouveau malware vole les données personnelles de votre navigateur !

Un nouveau malware sévit en ce moment : RisePro. Ce dernier vient directement s’attaquer à vos données personnelles. Pour passer inaperçu, il est tout simplement caché dans de célèbres logiciels piratés disponibles sur internet. Il peut en effet grappiller une multitude de données, issues de 36 navigateurs web.

Même si cela est dangereux, beaucoup de personnes décident de télécharger des logiciels piratés sur internet. Bien que ces solutions permettent l’accès sans payer à des services bien utiles (Microsoft Office, Photoshop, Premiere Pro…), elles ont souvent la cible de malwares cachés par des personnes malintentionnées. Les données personnelles des personnes ayant installé ces applications peuvent ainsi être récupérées.

Un nouveau malware vient malheureusement de faire surface sur internet : RisePro. Catégorisé comme un infostealer, soit un voleur de données, il vient directement récupérer les informations écrites en C++ sur votre navigateur. Dans les détails, cet intrus se cache dans les fichiers avec une extension .CHM. Il vient précisément collecter les données-personne d’un ordinateur avant qu’elles soient envoyées vers un serveur.

RisePro peut ainsi toucher 36 navigateurs différents, et collecter moult données, comme vos mots de passe, cookies, données bancaires… Son déploiement est de plus en plus massif. Il se vend d’ailleurs à la pelle sur le service de messagerie Telegram. Nous apprenons d’ailleurs que le développeur du malware permet aux cybercriminels d’interagir directement avec les appareils infectés.

À titre d’information, les analystes de Flashpoint ont détecté RisePro pour la première fois en date du 13 décembre 2022.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Malwares : macOS est beaucoup plus sécurisé que Windows !