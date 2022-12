Test – Roborock S7 Pro Ultra : L’aspirateur robot plus utile qu’un animal de compagnie

L’année 2022 a été l’année des améliorations pour nos compagnons à 2 roues, les aspirateurs robots. Une panoplie de références est déjà passé entre nos mains. Dernièrement Ecovacs avec son Deebot X1 Turbo ou encore le Dreame Z10 Pro. Alors que Roborock a commercialisé en début d’année son modèle premium, le S7 MaxV Ultra, la marque chinoise propose de faire quelques économies avec son S7 Pro Ultra. Cet aspirateur robot qui automatise l’aspiration et le lavage des sols pourrait bien être le produit de l’année !

Design

Ressemblant en tout point aux modèles précédents de la marque, ce Roborock S7 Pro Ultra est de couleur blanche. Outre le fait que 3 boutons sont présents sur le capot pour contrôler manuellement l’engin, il reste assez sobre. Le télémètre dépasse légèrement sur le dessus mais passera sous la plupart des meubles. Le bac à poussière et le bac d’eau peuvent être vidés à la main. Mais à quoi bon quand la base s’en occupe.

La station est, contrairement au robot, très imposante. Il faudra avoir un espace spécifique dans la maison pour lui offrir le confort adéquate. De ce fait, difficile de le recommander pour un appartement parisien. Il est composé de cette manière : un grand bac qui renferme un sac à poussière pour vider celui de l’aspirateur à chaque retour à la base, ainsi qu’un bac d’eau propre et un second d’eau sale. Facile à comprendre, le S7 Pro Ultra est lui-même nettoyé à chaque session. Ainsi, l’aspirateur peut vivre en parfaite autonomie pendant environ 7 semaines (pour la partie aspiration uniquement).

Application

L’application Roborock est la plus réussie du marché. De nombreuses options sont présentes, de la cartographie à l’entretien des accessoires de l’aspirateur, tout est indiqué. On vous conseille de passer plusieurs minutes dès l’installation du S7 Pro Ultra pour l’adapter à vos envies. Notamment sur la cartographie pour délimiter les zones à éviter, les sols comme les tapis ou encore les objets de valeur. Autre possibilité, il est possible de définir la force d’aspiration et la quantité d’eau pour le lavage pour chaque pièce de la maison. Tout comme le fait de définir des plages horaires pour le nettoyage ou la recharge. Une fois parfaitement paramétré, il deviendra docile et performant.

Navigation

Contrairement à son grand frère le S7 MaxV Ultra, ce S7 Pro Ultra ne bénéficie pas d’une caméra avant permettant d’améliorer la reconnaissance des objets. Cela peut être problématique pour ceux qui cohabitent avec des enfants ou des animaux qui laissent des objets trainer. Mais pour ceux qui comptent se procurer un aspirateur robot pour faire le plus gros du ménage durant leur départ pour le travail, il fera parfaitement le travail. Pour 300€ de plus, cette caméra peut aussi permettre de surveiller le domicile. Si c’est ce que vous cherchez, une bonne caméra de surveillance d’intérieur est bien moins chère !

Roborock continue d’améliorer ses différents capteurs sur son S7 Pro Ultra. Celui-ci se faufile facilement dans tous les recoins du domicile. Dès le premier démarrage, il partira à la conquête de son nouveau terrain de jeu. Au fur et à mesure, il améliorera la cartographie de son lieu de vie, et proposera à son maître de délimiter des barrières pour ne pas aspirer des zones. Son moteur lui concède cette force de traverser des tapis épais ou de passer sur une petite bordure.

Aspiration/lavage du Roborock S7 Pro Ultra

Avec une puissance d’aspiration de 5100 Pa et une plate nettoyante qui vibre 3 000 fois par minute, ce Roborock S7 Pro Ultra est ce qu’il y a de mieux chez la marque. Concernant l’aspiration, rien ne lui résiste de part son intensité et sa brosse rotative qui vient déloger les poussières résistantes dans les coins. Couplé à sa bonne analyse du lieu, le domicile sera parfaitement nettoyé.

La serpillère fixée à une plaque vibrante vient laver les sols durs, que ce soit du carrelage ou du parquet. Des tâches tenaces peuvent encore être présentes après un gros nettoyage. L’aspirateur robot n’est toujours pas parfait et ne pourra pas remplacer l’humain dans certains cas, mais il répond à de nombreux usages du quotidien. Intelligent, il peut détecter le passage d’un tapis et surélever la serpillère pour ne pas le salir. Outre cet avantage, c’est surtout celui d’être 100% autonome et contrôlable à distance que l’on retiendra.

Tellement autonome que sa station d’accueil s’occupera de tout. Une fois de retour au bercail, le S7 Pro Ultra se voit entièrement vidé des poussières récupérées et de l’eau usagée. De l’eau propre, disponible dans l’un des 3 bacs de la station, sera remis dans l’aspirateur pour son prochain cycle de nettoyage. En ce qui concerne la serpillère, elle sera également nettoyée grâce à une brosse rotative sous la base. L’application est là aussi pour prévenir lorsque le sac sera à vider ou l’eau à changer. Le nettoyage de la maison n’est plus à inscrire dans la routine, Roborock s’en charge dorénavant.

Autonomie

Encore une fois, difficile pour nous de tester dans de bonnes conditions l’autonomie du Roborock S7 Pro Ultra. Pouvant tenir en marche pendant 3 heures et retournant automatiquement à sa base, cette nouvelle version performe surtout du côté de la recharge. La station de nettoyage permet de recharger 30% plus vite le robot. Mieux encore, à l’heure de la sobriété énergétique, Roborock permet d’utiliser l’électricité en dehors des heures de pointe. C’est à dire programmer la recharge durant la nuit, par exemple. Quoi qu’il en soit, cet aspirateur robot peut facilement nettoyer de fond en comble un appartement ou une maison.

Conclusion : Roborock S7 Pro Ultra

Difficile d’imaginer l’avenir des aspirateurs robots tant ce Roborock S7 Pro Ultra fait des merveilles. Bien qu’il soit imposant et ne pouvant pas trouver place dans un petit appartement, il enlève une tâche ménagère importante au quotidien. Facilement configurable et entièrement programmable, cet aspirateur robot se charge de l’aspiration et du lavage de l’ensemble des sols. Ce modèle ne bénéficie pas d’une caméra qui peut permettre de détecter les nouveaux obstacles ou de surveiller le domicile, mais permet de réaliser une belle économie. Sa performance nous permet de le recommander à ceux qui veulent enfin franchir le pas d’un aspirateur robot réussi ou d’avoir les arguments pour changer de modèle. Le Roborock S7 Pro Ultra est tout de même vendu au prix de 1199€.

Produit disponible sur roborock S7 Pro Ultra Aspirateur Robot Laveur 5100 Pa avec Station de Vidange Auto-Dépoussiérage/Remplissage/Nettoyage de Serpillière, Robot Aspirateur Connecté par Alexa/APP (Mise à Niveau du S7)

Voir l'offre 1 199,00 €