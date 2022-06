Test – Dreame Z10 Pro, un aspirateur robot autonome parfait !

Le Dreame Z10 Pro est le dernier-né des aspirateurs robots du constructeur. Ses fonctions de lavage, d’aspiration, de cartographie et son énorme réservoir de 4 litres font de lui un très bon outil de nettoyage autonome.

Hardware : simple, avec des accessoires

Le carton du Dreame Z10 Pro comporte :

L’aspirateur robot ;

Sa base ;

Le réservoir d’eau avec une serpillière ;

Son câble secteur ;

Une brosse rotative ;

Deux sacs de 4 litres ;

Le manuel.

La base de l’aspirateur tout comme le produit possèdent un revêtement gris mat. La finition est légèrement sobre et les bords sont arrondis. L’ensemble n’est pas aussi clinquant que ses grands frères en contradiction.

Le dessus de l’aspirateur brillant attirera toujours la poussière et les poils d’animaux – là où ils sont particulièrement visibles – de même que la partie peinte de la station. En revanche, la base mate n’attire pas particulièrement la poussière, ce qui reste un excellent point. Le Dreame Z10 Pro est livré avec un minimum d’accessoires. Dans la boîte, à l’exception du module, base et aspirateur, il n’y a pas de filtres ou de brosses de remplacement, ce qui n’est pas surprenant pour des équipements vendus à des prix « accessible ». Ce qui est plus ennuyeux, c’est que la fonction de nettoyage ne fournit qu’une brosse, ce qui est un peu juste lorsqu’il est utilisé fréquemment. D’un autre côté, Dreame fournit un sac à poussière de rechange (deux au total) et un outil de nettoyage de brosse pratique. Pour le prix, c’est le top !

Fonctionnalités : Au top !

Le test du mode balayage constitue une bonne surprise. Le Dreame Z10 Pro est toujours en mesure d’anticiper la présence d’obstacles bien avant de les approcher. D’ailleurs, il les contourne de près et cela est agréable à l’utilisation. Par exemple, il nettoyait toutes nos pièces, évitait soigneusement nos affaires par terre et ne les bousculait même pas. Nos pieds de chaise et bords de table sont évités de la même manière. Il ne convient pas pour un passage sous un canapé, mais il peut passer sous une table et un lit.

Lorsqu’il y a de l’espace devant lui, il accélère et se déplace plus rapidement, la vitesse de nettoyage est donc suffisamment rapide. Son mouvement lui permet de bien couvrir la surface à nettoyer, même si le sol est plein de meubles ou d’objets.

Le Z10 Pro dispose également d’une fonction « lavage ». N’oubliez pas qu’il s’agit plutôt d’un nettoyage à base d’eau, car le sol n’est pas frotté et le liquide ne contient pas de détergent. Le débit d’eau peut être réglé sur trois niveaux pour s’adapter au type de sol et aux conditions du sol. Par exemple, il peut très efficacement enlever certaines taches minimes et nettoyer légèrement ; mais il sèche rapidement.

Autonomie : Une autonomie au rendez-vous !

En matière d’autonomie, la batterie d’une capacité de 5200 mAh permet de tenir 2 heures et demie sans interruption. Globalement, avec l’aide de la station de recharge et l’automatisation, il est donc impossible d’être déçu de l’autonomie. Franchement, le Z10 Pro répond complètement au besoin d’un produit autonome, pour plusieurs types de pièces, peu importe la taille.

Conclusion du test

Pour ce qui est d’un aspirateur robot, on n’en attendait pas moins. Ce qui nous a vraiment surpris, c’est le prix raisonnable auquel le Dreame Z10 Pro est proposé avec toutes les fonctions que vous pouvez avoir dessus. Le produit est juste parfait pour une utilisation quotidienne.