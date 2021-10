TEST – Roidmi Eve Plus : un aspirateur au rapport qualité/prix indétrônable !

Roidmi est connu pour ses aspirateurs balais, tandis que ses aspirateurs robots le sont moins. Avec son Eve Plus, le constructeur que Xiaomi a fait éclore un produit avec une tentative très convaincante, car ce modèle puissant possède un excellent rapport qualité/prix sur le papier. Qu’est-ce que nous en pensons ? C’est à lire ci-dessous !

Design et hardware : Un produit robuste et réussi

Le Roidmi Eve Plus est livré dans deux cartons : un contenant le robot, l’autre son collecteur automatique. Magnifiquement conçus et présentant des effets visuels, le logo Roidmi et « Fonctionne avec Mijia », prouvant la compatibilité avec Xiaomi, est là pour comprendre que cet aspirateur est compatible avec cet écosystème. Un bel emballage au rendez-vous.

Le contenu de l’emballage est très complet. En effet, il y a aussi un ensemble de 10 microfibres, une serpillière en microfibre et un réservoir d’eau, pouvant filtrer jusqu’à 99 % de l’eau et trois sacs collecteurs. Bref, il est très complet, vous n’aurez peut-être besoin que d’un jeu de pinceaux supplémentaire, mais tous sont très résistants et faciles à trouver, et le packaging à ce prix est franchement satisfaisant.

La forme ronde d’Eve n’est certes pas des plus originales, mais c’est celle de 90% des robots du marché. Malgré le fait qu’il y a du plastique sur le produit, il demeure solide et robuste. Parfait si vous souhaitez un aspirateur longue durée, pour un produit qui dure sur le long terme.

Fonctionnalités : Une application pour tout automatiser

Une application ergonomique

Il n’y a vraiment aucun problème pour connecter le produit à l’application. Toutes les étapes sont très détaillées. Les applications de la marque sont également très complètes. Lorsque le robot nettoie, il dessine une carte en temps réel et suit la distance parcourue (la carte est en fait très précise).

A la fin du nettoyage, il établira un plan pour chaque pièce. Ces dernières pourront être renommées et l’utilisateur pourra y installer des balises virtuelles ou des cloisons (pour la séparation). Ces restrictions empêcheront le robot d’entrer dans certaines pièces ou zones de celui-ci. Parfait pour un usage au quotidien.

Une station de vidange pratique

Ce qui distingue Roidmi Eve Plus, c’est la station de vidange. On peut le trouver, entre autres, dans le Viomi S9 ou l’aspirateur Lenovo. La gare est très pratique, car elle nous permet d’oublier longtemps le travail. Au lieu de vider le réservoir une fois tous les quelques jours, nous vidons les stations une fois toutes les quelques semaines.

Roidmi Eve Plus aura une station avec un sac de 3 litres. Cette façon de vider le robot est vraiment pratique.

Une vidange simple

L’entretien de Roidmi Eve Plus ne pose aucun problème particulier, car la station de vidange automatique évite aux utilisateurs la peine de vider le collecteur. Ce dernier se démonte en plus facilement. Une trappe est installée au niveau de l’ouverture pour éviter que les déchets ne tombent lorsqu’on souhaite vider le collecteur. En termes d’ergonomie, le produit est radicalement bien pensé.

Une aspiration efficace et intelligente

Avec son télémètre laser, le Rumi Eve Plus offre une très bonne couverture de surface et peut gérer les obstacles. Si la pièce est grande, il la divisera en plusieurs zones, délimitera le contour et zigzaguera à l’intérieur. La gestion des obstacles est également très bonne dans l’ensemble, même s’il arrive au robot de confondre le rideau avec le mur, il est parfois difficile de nettoyer le long de la plinthe. Le seuil un peu plus haut, les accoudoirs horizontaux de la chaise et le tapis épais ne l’effrayaient pas : il monta sans coups. Coincé entre des tables et des chaises de 20 pieds de haut, il a réussi à sortir du labyrinthe sans demander de l’aide.

Face aux câbles dans notre situation, Roidmi Eve Plus ne peut pas faire de miracles. Il les aspirait parfois, les traînait sur quelques mètres puis les relâchait. Sur sol dur, il aspire pratiquement 100 % des déchets, que ce soit en mode standard ou en mode boost. Sur moquette comme chez nous, il s’en sort parfaitement aussi, car il a pu récupérer presque 95% des matières en mode standard. Rien à redire, les 2700 Pa promis sont clairement bien là. Le Roidmi Eve ne laisse pas grand-chose rien derrière lui. Son balayage est puissant.

Par contre, le seul reproche que l’on peut faire au produit, c’est que le Roidmi Eve Plus est loin d’être discret puisqu’il envoie 61 dB (A) en mode standard et 68 dB (A) en mode boost. C’est plus que des produits de chez Roborock, une filiale de Xiaomi.

Autonomie : Aucun problème

Comme la plupart des aspirateurs de Xiaomi, le Roidmi Eve Plus est un marathonien dans sa catégorie car il peut maintenir un temps de charge de 3 heures en mode standard et de moins de 2 heures en mode accélération. Par conséquent, le modèle pourra nettoyer une grande partie de la surface. Le temps de recharge est un peu long par contre : comptez un peu plus de 2h30.

Fiche technique du Xiaomi Roidmi Eve Plus

Batterie : 5200mAh

: 5200mAh Aspiration : 2700 Pa

: 2700 Pa Dimension du produit : 35 cm de diamètre x 9.8 cm de haut

: 35 cm de diamètre x 9.8 cm de haut Dimension de la station : 35.8 cm x 35 cm x 17.5 cm

: 35.8 cm x 35 cm x 17.5 cm Poids aspirateur : 3.6 kg

: 3.6 kg Poids station : 2.7 kg

: 2.7 kg Bac à poussière aspirateur : 300 ml

: 300 ml Bac à poussière station : 3 L

: 3 L Grand bac général : 300 mL + réservoir d’eau de 250 mL

300 mL + réservoir d’eau de 250 mL Autonomie : jusqu’à 250 minutes

: jusqu’à 250 minutes Temps de charge : 2 heures environ, voir 2h30

: 2 heures environ, voir 2h30 Télécommande : Application Xiaomi

: Application Xiaomi Station de charge : collecteur de déchets

: collecteur de déchets Accessoires : 2 filtres HEPA, 3 sacs à poussière, 1 serpillière, 10 microfibres jetables

: 2 filtres HEPA, 3 sacs à poussière, 1 serpillière, 10 microfibres jetables Connectivité : Wi-Fi uniquement

Conclusion

Dans l’ensemble, nous n’irons pas par quatre chemins : le Roidmi Eve Plus est actuellement le robot aspirateur le plus intéressant en termes de tarifs. Endurant, il est partout. Intelligent, il cartographie parfaitement. Silencieux, il fit son travail avec une totale prudence. Autonomie, il sait même se vider. Par conséquent, il a coché toutes les cases. Compatible avec l’écosystème domotique de Xiaomi, qui propose une application efficace et simple d’utilisation avec un prix catalogue de seulement 460 euros, ce qui a dû enthousiasmer de nombreuses marques. Nous recommandons juste.