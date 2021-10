Apple souhaite améliorer CarPlay et l’intégrer pleinement aux véhicules

CarPlay pourrait bientôt évoluer. D’après Bloomberg, Apple souhaite que CarPlay puisse contrôler l’entièreté des fonctions des voitures, comme la climatisation, le dégivrage ou les haut-parleurs.

Une mise à jour majeure d’Apple CarPlay

D’après un article publié par le journal américain Bloomberg via Mark Gurman, Apple travaillerait sur une mise à jour majeure de CarPlay, son OS pour voitures. Celui-ci est principalement disponible en option chez les constructeurs haut de gamme pour le moment, mais continue à gagner des parts de marché en convainquant de plus en plus de constructeurs. Face à lui se dresse Android Auto, tout aussi complet.

Cette nouvelle fonctionnalité permettrait d’éviter à l’utilisateur de basculer constamment entre le système du fabricant et CarPlay à chaque fois qu’il souhaite accéder à un paramètre de la voiture.

Apple serait obligé, évidemment, de travailler avec les constructeurs automobiles qui devraient permettre à Apple d’accéder et de modifier certains paramètres du véhicule. Car actuellement, CarPlay permet uniquement d’accéder aux informations du smartphone depuis l’écran de la voiture.

Cependant, cela s’avère être une tâche très compliquée, car la firme la pomme doit se mettre d’accord avec les nombreux constructeurs automobiles afin de développer son nouveau CarPlay. Par exemple, Tesla ne veut rien savoir de CarPlay ni d’Android Auto, d’ailleurs, préférant miser uniquement sur son propre système.

Un véritable ordinateur de bord

Ainsi, avec le projet Iron Heart, Apple souhaiterait intégrer les commandes de la voiture directement dans l’interface de CarPlay. Il évoluerait et pourrait communiquer avec les différents éléments de la voiture. De cette façon, CarPlay serait surtout en mesure de contrôler des fonctions telles que le système de climatisation, le compteur de vitesse, la radio, les systèmes de dégivrage ou encore l’inclinaison des sièges.

Encore un peu de temps ? Saviez-vous que la firme avait abandonné le projet de l’Apple Car, trop d’ambitions du côté d’Apple ?