Test – SSD SATA Kingston KC600 : Réveillez votre pc vieillissant

Votre ordinateur commence à se faire vieux ? Les démarrages sont de plus en plus longs, le chargement des textures dans certains jeux se fait également de plus en plus lent ? Ne cherchez plus, l’achat d’un SSD est sûrement l’une des meilleures choses à faire ! Aujourd’hui nous allons vous parler du KC600 de chez Kingston, un SSD en SATA offrant des débits corrects. Les tarifs ne sont pas parmi les plus bas du marché, mais la réputation de Kingston n’est plus à faire.

Unboxing









Le colis que nous avons reçu est un kit de mise à jour, il inclut donc un packaging un peu plus conséquent que l’achat du SSD seul. Nous sommes ici en présence du SSD Kingston KC600 donc, accompagnés d’un boitier USB 2.5″ (pratique pour emporter vos données). Un câble d’alimentation et un câble SATA sont également de la partie, ainsi qu’un support permettant de monter le SSD sur un emplacement pour disque 3.5″. Voici donc un packaging relativement complet proposé par Kingston !

Caractéristiques de la gamme KC600



Capacité Numéro de référence Vitesse de lecture séquentielle Vitesse d’écriture séquentielle Durée de vie TBW Prix 250 Go SKC600/256G 550 Mo/s 500 Mo/s 1 million d’heures 150 50€ 500 Go SKC600/512G 550 Mo/s 520 Mo/s 1 million d’heures 300 85€ 1 To SKC600/1024G 550 Mo/s 520 Mo/s 1 million d’heures 600 99€ 2 To SKC600/2048G 550 Mo/s 520 Mo/s 1 million d’heures 1200 197€

Performances

Il est désormais temps de parler de ce que vous intéresse le plus, à savoir les performances brutes de ce SSD Kingston KC600. Pour rappel nous sommes ici en présence d’une SSD SATA III d’une capacité de 1To dans notre cas. Comme à notre habitude nous utiliserons le célèbre logiciel de benchmark pour les disques : Crystal Disk Mark.

Du côté de Crystal Disk Mark nous retrouvons des valeurs relativement similaires à celles annoncées par le constructeur. La lecture est plus élevée que sur le papier, tandis que l’écriture est un peu en deçà des valeurs annoncées par Kingston. Dans les faits, l’ajout d’un SSD, même SATA (moins performant qu’un NVME), vous permettra de grandement améliorer les performances d’un ordinateur vieillissant (ou non d’ailleurs).

Conclusion

Même si le tarif du Kingston KC600 n’est pas le meilleur du marché, le kit d’upgrade est vraiment complet et vous offrira tout le nécessaire pour améliorer les performances de votre ordinateur portable ou même votre ordinateur fixe. De plus, le boitier vous permettant de rendre portable ce SSD est un réel plus ! Le SSD de 1To seul est disponible sur Amazon à environ 99€ tandis que le kit d’upgrade pour la même capacité est disponible à environ 164€.

Produit disponible sur Kingston KC600 SSD SKC600/1024G SSD Interne 2.5" SATA Rev 3.0, 3D TLC, Chiffrement XTS-AES 256 bits

Voir l'offre 89,97 €