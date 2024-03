TEST – Dreame L10s Ultra Pro Heat, la solution idéale chez Dreame ?

Le Dreame L10s Ultra Pro Heat représente le nec plus ultra des aspirateurs robots, affichant un tarif initial de 999 euros. Ce prix, bien qu’élevé, s’accompagne d’une gamme impressionnante de fonctionnalités avancées qui le distinguent nettement des modèles plus économiques. Il inclut une IA avancée pour une reconnaissance visuelle améliorée, une fonction de nettoyage à la vapeur en plus du lavage traditionnel, et un système de nettoyage automatique pour une facilité d’entretien accrue. Ce modèle promet donc une expérience de nettoyage sans précédent, mais justifie-t-il son coût ? Découvrons-le ensemble.

Notre avis en bref sur le Dreame L10s Ultra Pro Heat

Le Dreame L10s Ultra Pro Heat excelle dans sa catégorie d’aspirateurs robots. Si vous avez utilisé auparavant des modèles plus basiques, la différence avec le L10s Ultra Pro Heat sera flagrante. Son système d’automatisation, notamment le nettoyage automatique des serpillères et l’évacuation de l’eau directement dans la station de base, simplifie considérablement l’usage. Ajoutez à cela l’entretien quasi inexistant de l’appareil après sa configuration initiale, et vous obtenez un appareil extrêmement bien conçu. Comparé à un Dreame L20 Ultra plus cher de près de 200 €, on retrouve une version plus condensée, mais en conséquence, beaucoup plus intéressante.

Unboxing du Dreame L10s Ultra Pro Heat

Le Dreame L10s Ultra Pro Heat arrive avec un ensemble complet d’accessoires pour une expérience optimale dès le déballage. L’aspirateur lui-même est conçu pour être compact et agile, facilitant son passage dans les espaces étroits. La station de vidage, assez volumineuse, inclut divers compartiments pour l’eau propre et sale. On peut les remplir ou les vider manuellement, bien qu’un kit optionnel permette une connexion directe à votre installation d’eau domestique pour une automatisation complète.

Contenu du kit de raccordement à l’eau

Le kit comprend également une solution de nettoyage spécifique pour un lavage efficace de vos sols. Les serpillères fournies sont autonettoyantes, assurant une maintenance réduite. Enfin, le sac à poussière de 4 L se situe dans la station de vidage. Il stocke de manière hygiénique les débris aspirés pendant une durée prolongée.

Kit de raccordement à l’eau

Pour tester cet aspirateur robot, Dreame nous a envoyé aussi un kit de raccordement à l’eau. Celui-ci est installable avec un tuto sur YouTube qui semble très bien fait. Toutefois, nous n’avions pas les conditions requises pour installer correctement la chose. Le matériel nécessaire ne se trouve pas dans tous les foyers. Il faut disposer d’une sortie d’eau au niveau du sol (pas de pression pour évacuer). Il faut donc avoir la bonne configuration chez soi, avant de commander ce kit. Celui-ci s’avère cependant très complet, permettant de vraiment personnaliser cette installation. On ne s’embête plus à vider et à remplir les bacs d’eau.

Installation et Facilité d’utilisation du Dreame L10s Ultra Pro Heat

L’installation du Dreame L10s Ultra Pro Heat est intuitive et rapide, bien que sa taille conséquente nécessite un espace adéquat pour son installation. Après avoir retiré les protections et configuré les compartiments d’eau, l’application mobile facilite grandement la mise en route et la configuration initiale, qui ne prend que quelques minutes.

Serpillères aimantées Brosse de détection La base

Cette simplicité d’installation et d’utilisation est un atout majeur du L10s Ultra Pro Heat, d’autant plus que sa connexion à votre réseau Wi-Fi et à des systèmes domotiques tels que Google Home se fait sans effort. On notera que cette connexion au Wi-Fi est très bien pensée. En effet, pour vous connecter, il suffira de taper le mot de passer sur votre téléphone au sein de l’application. Une fois cela fait, on se retrouve avec un QR code à afficher face à la caméra de l’aspirateur robot. Ensuite, il se connecte tout seul au Wifi de la maison, il n’y a rien de plus simple !

Performance et Efficacité du Dreame L10s Ultra Pro Heat

Avec un prix de 999 €, le Dreame L10s Ultra Pro Heat se positionne dans le haut de gamme des aspirateurs robots, et ses performances doivent donc être irréprochables. Et il ne déçoit pas : l’aspiration atteint jusqu’à 7 000 Pa, surpassant ainsi de nombreuses attentes en termes de puissance et d’efficacité.

Son système de nettoyage intelligent, en plus du lavage traditionnel, assure un nettoyage en profondeur et une désinfection sans précédent, tout en minimisant les interactions manuelles grâce à sa station de base intégrée. Testé sur divers types de sols, du parquet au carrelage, le L10s Ultra Pro Heat a montré une excellente capacité à éliminer différents types de saletés, avec une autonomie impressionnante permettant de couvrir jusqu’à 200 m² sur une seule charge.

Fonctionnalités supplémentaires

Intelligence Artificielle

La Dreame L10s Ultra Pro Heat va au-delà du simple nettoyage grâce à son IA avancée. Cette technologie permet une reconnaissance précise d’objets et d’obstacles, améliorant ainsi la navigation et l’efficacité du nettoyage. Une caméra embarquée capture des images en temps réel, permettant à l’appareil d’éviter les obstacles avec une grande précision et d’adapter ses itinéraires pour une couverture optimale.

Cartographie Avancée

La cartographie détaillée et personnalisable joue un rôle crucial dans l’efficacité du Dreame L10s Ultra Pro Heat. Grâce à l’application, il est possible de délimiter des zones spécifiques pour le nettoyage ou de les exclure, offrant ainsi un contrôle total sur le processus de nettoyage. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les foyers avec des espaces complexes ou encombrés.

Contrôle à distance et Intégration Domotique

Le contrôle à distance enrichit l’expérience utilisateur. Celui-ci peut se faire via l’application mobile et l’intégration avec les assistants vocaux comme Google Home et Amazon Alexa. Ces fonctionnalités permettent de démarrer, arrêter, ou programmer des sessions de nettoyage à la voix ou via smartphone, offrant une commodité et une flexibilité maximales. La capacité de définir des routines automatisées s’intègre parfaitement dans un écosystème de maison intelligente, rendant le nettoyage encore plus transparent et efficace.

En résumé, le Dreame L10s Ultra Pro Heat se distingue non seulement par ses performances de nettoyage supérieures, mais aussi par ses fonctionnalités d’intelligence artificielle, de cartographie avancée et d’intégration domotique. Ces technologies de pointe garantissent une expérience de nettoyage personnalisée et adaptée aux besoins spécifiques de chaque foyer, justifiant son positionnement premium sur le marché des aspirateurs robots.

Conclusion : que vaut le Dreame L10s Ultra Pro Heat ?

Malgré son prix élevé, le Dreame L10s Ultra Pro Heat justifie pleinement son investissement grâce à une combinaison gagnante de design, de performance et de fonctionnalités avancées. Il offre une solution de nettoyage quasi autonome, avec un entretien minimal requis de la part de l’utilisateur. Pour ceux qui cherchent l’excellence en matière de nettoyage domestique automatisé et sont prêts à investir dans un appareil haut de gamme, le Dreame L10s Ultra Pro Heat est sans doute l’un des meilleurs choix disponibles sur le marché.