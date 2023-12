TEST – Dreame L20 Ultra, l’aspirateur robot ultime haut de gamme

Le Dreame L20 Ultra est un aspirateur clairement haut de gamme, avec un prix de départ à 1199 euros. Ce prix conséquent vient avec un lot complet d’avantages par rapport à des aspirateurs robots plus abordables. C’est notamment une IA embarquée pour de la détection d’images, la possibilité de faire serpillère et un lavage automatique du sol. En somme, c’est une vraie tranquillité d’esprit, mais est-ce que ça vaut le coup pour un tel prix ? La réponse dans ce test.

Notre avis en bref sur le Dreame L20 Ultra

Le Dreame L20 Ultra est clairement un excellent aspirateur robot. Si jusque-là, vous n’aviez qu’un simple aspirateur robot, la différence se voit clairement. L’automatisation proposée est très intéressante, avec un lavage automatique des serpillères, une évacuation de l’eau dans un bac au sein de la base de recharge, qui est aussi le cas pour la poussière. En somme, c’est très complet, et vous n’avez pas besoin d’intervenir directement sur l’aspirateur robot au-delà de la première configuration.

Produit disponible sur Dreame L20 Ultra Complete Robot Aspirateur Laveur avec Technologie MopExtend, démontage, Levage et Auto-Lavage des serpillières, 7 000 Pa, AI Action LDS Navigation, Station Automatique

Voir l'offre 1 221,06 €

Fiche technique

Autonomie 4h20 Aspiration sur tapis Oui Capacité bac poussière 3,2L Base De recharge et de vidage Serpillière Oui, rotative et capable de se déplacer pour nettoyer les bords et angles (plaintes …) Capacité bac eau 4.5L Poids 4.3 kg Couleur Blanc Prix PVC : 1199€

Unboxing du Dreame L20 Ultra

Le Dreame L20 Ultra vient avec un attirail complet d’accessoires pour que l’expérience soit au top. On retrouve assez logiquement l’aspirateur robot, qui n’est pas très massif, c’est profitable pour qu’il puisse se glisser un peu partout. La station de vidage est sûrement l’élément le plus imposant du carton. On y retrouve ainsi différents bacs dedans, comme celui pour l’eau propre et l’eau sale. Ces bacs sont à remplir et à vider, mais il est possible d’acheter un accessoire pour relier cela à l’eau de la maison, et que ce soit entièrement automatique.

Pour compléter tout cela, il y a également une solution savonneuse qui est fournie pour laver correctement votre sol. Pour laver, il faut nécessairement des serpillères. Celles-ci sont fournies, et se lavent par ailleurs toutes seules. Enfin, un aspirateur est avant tout capable d’aspirer la poussière chez vous. On retrouve donc un sac de 3.2L à l’intérieur de la station de vidage, pour stocker pendant plusieurs jours les poussières aspirées.

Installation et Facilité d’utilisation du Dreame L20 Ultra

Le Dreame L20 Ultra s’installe très facilement à la première configuration. Faites tout de même attention aux dimensions de l’appareil, il ne s’installe pas partout, il est plutôt grand. Plusieurs scotchs sont à retirer au sein des bacs d’eau, de l’aspirateur robot… Une fois tout cela fait, vous pouvez installer et utiliser l’application pour faire la première configuration. Celle-ci prend environ cinq minutes. Durant ce temps, il vous faudra configurer l’aspirateur robot pour le connecter à votre box. Ce sera pratique pour l’utiliser à distance notamment.

Cette configuration est vraiment rapide et intuitive, ce qui en fait une vraie force. Ce n’est pas rare de voir des aspirateurs robots être très longs à configurer. Ici, ce n’est pas le cas, et cette configuration est très rapide pour le connecter à votre réseau Wi-fi. Mais si vous souhaitez connecter le Dreame L20 Ultra à votre domotique via Google Home par exemple, c’est tout aussi rapide. Il suffit de se connecter entre votre compte Google Home et l’application Dreame, et le tour est joué.

Performance et Efficacité Dreame L20 Ultra

Ce Dreame L20 Ultra est très cher, et se place dans le haut du panier de ce marché. Le nettoyage se doit donc d’être à la fois efficace, mais aussi puissant. Ce serait dommage de retrouver son sol encore sale, malgré un investissement de 1200€. Ici, le pari est tenu. L’aspiration peut se faire jusqu’à 7000 Pa, ce qui est amplement suffisant pour aspirer même les saletés les plus lourdes dans une maison ou un appartement.

Un autre point intéressant, c’est le lavage du sol, avec tout intégré au sein de la base et de l’aspirateur robot. L’objectif est d’avoir le moins d’interactions possibles avec la machine en elle-même, tout passe par la base de vidage / recharge. Par ailleurs, ce lavage est vraiment efficace, grâce à une solution lavante intégrée. Également, on remarque que les serpillères sont capables de se déplacer pour nettoyer des recoins moins accessibles, le robot étant rond. C’est diablement efficace, et le nettoyage est donc fait en profondeur dans l’appartement.

En termes de surface, nous avons pu tester cela sur un parquet très classique, et du carrelage. Dans les deux cas, le nettoyage est très bien fait. Il ramasse différents types de saletés, c’est très fort là-dessus. Enfin, on remarque que l’autonomie est très bonne, malgré un double lavage parfois selon le mode choisi. L’autonomie annoncée est de 300 m², c’est à peu près 270 m² consécutif que l’on a pu observer à l’utilisation. Les conditions de test sont forcément plus complexes que celles indiquées par les marques.

Fonctionnalités supplémentaires

Intelligence Artificielle

Si l’on en reste sur la qualité de nettoyage, et le panel d’options proposées pour le nettoyage et lavage de votre maison / appartement, cela reste maigre. Le prix n’en serait clairement pas justifié. Toutefois, c’est tout un tas de petites fonctionnalités intégrées via l’application ou sur le robot directement qui sont vraiment intéressantes. C’est par exemple un travail sur de l’intelligence artificielle d’après Dreame qui est en vrai une détection d’objets et d’obstacles.

Concrètement, que vous prépariez votre maison ou non pour le passage de votre aspirateur, celui-ci ne foncera pas dans le moindre objet qui entrave son chemin. C’est le cas sur beaucoup d’aspirateurs robots, mais ici, la différence, c’est qu’une caméra embarquée sur l’appareil prend en photo les obstacles et objets qu’il rencontre. Cela s’avère pratique quand on pensait avoir bien relevé les chaises, retirer les câbles du passage… mais que ce n’est pas le cas. Sur l’application, on retrouvera ainsi les photos des éléments qui ont posé un problème.

Cartographie dans l’app Détection d’obstacles

Cartographie

Toujours sur l’application, la cartographie est ici très détaillée et personnalisable. Ce n’est pas toujours le cas, mais ici, ce sera très intuitif de délimiter une zone inaccessible pour le robot (un bureau qui a trop de câble pour tenter un nettoyage par exemple). Autres éléments intéressants intrinsèques au Dreame L20 Ultra, ce sont la caméra pilotable à distance, et l’intégration avec les assistants connectés.

Contrôle à distance

Pour expliquer le premier point, au sein de l’application, vous allez pouvoir définir un code, qui permettra de contrôler à distance votre petit robot. Un contrôle classique serait bien inutile en dehors de la maison, sauf qu’ici, on peut utiliser la caméra pour se diriger. Cela fait un semblant de caméra de sécurité / gadget fun à utiliser de temps en temps. Et quand des objets ont été détectés et qu’ils semblent bizarres, c’est un bon moyen de vérifier ce que c’est si la photo n’est pas très belle.

Ce contrôle à distance est une partie de l’aspect domotique proposé. L’autre aspect, c’est l’intégration avec différents assistants vocaux et centre de domotique. Dans notre cas, nous avons utilisé Google Home, et l’app dédiée. Après une simple connexion passerelle entre les deux apps (Dreame et Google Home), le Dreame L20 Ultra s’ajoute à la liste des appareils de la maison, et on peut le contrôler à distance. C’est très pratique pour une utilisation à la voix, avec des Google Nest. Mais on peut également programmer des scénarii, qui utiliseront cet aspirateur robot pour nettoyer après un certain temps, ou autres automatisations.

Conclusion : Que vaut le Dreame L20 Ultra ?

Le prix de cet aspirateur robot est clairement élevé, il est dans le haut du panier du marché. Toutefois, ce Dreame L20 Ultra se démarque clairement avec des atouts de taille. On pense notamment à un design très simpliste et moderne, qui s’intègre parfaitement dans une déco chez soi. Les fonctionnalités de lavage et nettoyage sont très utiles et fonctionnent bien. Cela peut sembler bête à dire, mais un aspirateur robot qui aspire bien, c’est la moindre des choses (ce n’est pas toujours le cas !). Enfin, c’est tout l’à-côté qui fait la différence, avec des fonctionnalités d’assistance et de facilitation du quotidien. En somme, ça vaut clairement le coup, vous serez tranquillisé pour le nettoyage chez vous !

Produit disponible sur Dreame L20 Ultra Complete Robot Aspirateur Laveur avec Technologie MopExtend, démontage, Levage et Auto-Lavage des serpillières, 7 000 Pa, AI Action LDS Navigation, Station Automatique

Voir l'offre 1 221,06 €