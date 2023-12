BLUETTI AC70 : Restez connecté partout, tout le temps ! – Promos de Noël

Nouvelle révolution en matière d’énergie portatif, BLUETTI frappe fort en présentant sa nouvelle centrale électrique portable : la AC70. Destinée à ceux qui veulent rester connectés en toutes circonstances, elle offre performance, fiabilité et contrôle intelligent.

L’innovation au service de l’autonomie

Leader dans le domaine des sources d’énergies portables et durables, BLUETTI nous surprend encore avec le lancement de son tout dernier bijou de technologie, l’AC70. Suite à la réussite de l’EB70, ce nouvel appareil promet une vitesse de charge accrue, une plus grande puissance et une plus grande fiabilité.

Bénéficiant d’une batterie LiFePO4 conçue pour durer, l’AC70 est l’allié idéal pour tous les aventuriers qui cherchent une source d’énergie fiable durant leurs séjours en plein air.

Performances et polyvalence

Avec une puissance de 1000 W, l’AC70 est en mesure de répondre aux besoins essentiels de nos appareils ménagers. Mais elle va au-delà puisqu’elle peut même alimenter des appareils robustes de 2000 W grâce à son mode Power Lifting.

De plus, équipée d’un mode de charge turbo CA de 850 W, elle offre une disponibilité constante d’énergie en atteignant 80% de sa capacité de batterie en seulement 45 minutes.

Contrôle à distance et fiabilité

Cerise sur le gâteau ? L’AC70 peut être contrôlée à distance via une application dédiée. Elle offre également une fonction UPS en cas de coupure de courant, garantissant ainsi le fonctionnement continu des appareils sensibles tels que les ordinateurs.

En comparaison avec l’EB70, l’AC70 se distingue notamment par sa capacité de charge supérieure, ses cycles de vie plus longs et surtout sa possibilité de contrôle à distance via une application.

Offres spéciales à venir

A noter que l’AC70 sera disponible à l’achat à partir du 12 décembre sur le site de BLUETTI et sur Amazon à un tarif spécial de 599 €, offre valable jusqu’au 27 décembre. De quoi donner des idées pour les cadeaux de Noël !

Sachez que d’autres offres spéciales Noël seront proposées par BLUETTI du 11 au 25 décembre et qu’un nouvel appareil ultra-portable nommé AC2A fera son apparition en février 2024.

Il est clair que BLUETTI ne cesse d’innover pour offrir aux amateurs d’aventures extérieures des solutions d’énergie durable et performantes. Avec l’AC70, restez connectés, où que vous soyez ! Pourquoi ne pas essayer et partager votre expérience avec nous ?