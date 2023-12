Test – Eufy X8 Pro : Bien démarrer avec un robot

Eufy est connu pour disposer d’une large gamme de produit de sécurité tels que les caméras de surveillance. La marque dispose aussi d’un large choix d’aspirateur robots. Celle-ci s’étend du simple aspirateur à l’aspirateur laveur. Le modèle X8 Pro est un modèle d’entrée de gamme dans les produits robot laveurs. Avec son prix de 449€, c’est l’idéal pour débuter sans se ruiner.

Fiche technique

Autonomie 3h / 5200 mAh Aspiration sur tapis Oui Capacité bac poussière 355 ml / 2,5l pour la station de vidage Base Recharge et vidage Serpillière Oui, amovible Capacité bac eau 270 ml Poids 10 kg Couleur Noir Prix PVC : 349.99€

Unboxing du Eufy X8 Pro

Le Eufy X8 Pro est livré dans un carton imprimé aux couleurs de la marque. À l’intérieur on trouve le robot accompagné de la serpillière sur son support. Également, on note la présence d’un petit accessoire qui permet de nettoyer le robot notamment pour couper les cheveux coincés dans la brosse. À l’étage inférieur, on trouve la base de recharge. Par ailleurs, cette base sert également de vidage avec un sac intégré et remplaçable une fois plein.

La base est en plastique mat avec des angles arrondis. Un tapis transparent vient se loger en dessous et le robot se positionne également dessus.

Eufy X8 Pro, installation et Facilité d’utilisation

Le X8 Pro s’installe très facilement. En effet il suffit de positionner la base sur le tapis PVC. On place ensuite le robot au niveau de l’emplacement de charge de la base. Il convient de le laisser faire une charge complète avant la première utilisation. Après ces étapes, le robot est prêt à être utilisé. La serpillière est un accessoire complément qui vient se fixer sur un support, lui même venant se clipser sous la face arrière du robot.

À la première utilisation il est préconisé de lancer une reconnaissance rapide. Cela permet d’établir une cartographie de la pièce. Ensuite on lance le programme et il se base sur la cartographie précédente tout en l’améliorant et en s’ajustant à l’environnement.

Eufy X8 Pro, Performance et Efficacité

Concernant l’aspiration, le X8 pro dispose d’un réglage de puissance via l’application. Egalement, il adapte sa puissance d’aspiration en fonction du sol (tapis, sol dur). Concrètement, il aspire tout et de manière efficace. Tout y passe, la brosse redirige efficacement les saletés dans le bac. Ce dernier est par ailleurs amovible et dispose d’un filtre. Une fois l’aspiration terminée il retourne à la base. Ensuite, il vide son bac à poussières dans le sac de sa base (2,5l) ce qui permet d’effectuer de nombreux passage sans avoir à se préoccuper de vider le bac à poussière. A noter qu’il est possible de programmer le nombre de passage avant de passer au vidage dans la base.

Pour la partie lavage, Il est nécessaire de fixer la partie amovible pour laver le sol. Egalement, tout est configurable sur l’application avec le volume d’eau à utiliser. Il est nécessaire de remplir le bac au préalable. Le X8 Pro va ensuite déclencher son circuit de lavage et emprunter la même cartographie que l’aspiration. Sur ce modèle, pas de bac de récupération de l’eau sale ni de lavage automatique de la serpillère. Il est nécessaire de faire cela manuellement.

Sur du parquet on remarque les traces de passage. elles disparaissent en séchant. En revanche sur du carrelage le X8 pro ne laisse aucune trace.

Fonctionnalités supplémentaires

Le X8 Pro dispose d’une application assez complète. En effet, cette dernière permet de tout paramétrer, du niveau d’aspiration au niveau d’eau utilisé pour le lavage des sols. Egalement on peut ajuster la cartographie.

Le X8 Pro dispose d’une technologie iPath Laser Navigation qui lui permet d’être très précis. Egalement, avec l’AI Map 2.0 la cartographie est très réaliste et peut être ajustée si besoin.

Conclusion : Que vaut le Eufy X8 Pro ?

Le X8 Pro dispose d’une aspiration irréprochable. Son bac à poussières lui permet d’assurer un cycle complet et son bac de vidage d’une capacité de 2,5l promet plusieurs semaines sans avoir à se préoccuper de le vider. En revanche il n’y a pas d’accessoires de rechange fournis. Le lavage des sols est efficace sans toutefois atteindre le résultat d’un lavage manuel. Concernant l’autonomie elle est annoncée pour 180 minutes. Dans la réalité cela dépend de la puissance d’aspiration, de la surface à nettoyer et du nombre d’obstacles qui peuvent augmenter la durée de cycle. C’est donc un très bon robot si l’on fait preuve de souplesse sur la partie lavage.

