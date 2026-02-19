Test – Amazfit Active Max : l’endurance au poignet, sans exploser le budget

Il y a des marques que je surveille toujours d’un œil attentif. Amazfit en fait clairement partie. Depuis plusieurs années, le constructeur enchaîne les montres connectées au rapport qualité-prix redoutable, capables de tenir tête à des modèles bien plus chers. Avec l’Amazfit Active Max, la marque semble vouloir frapper encore plus fort : grande autonomie, écran ultra lumineux, GPS complet avec cartographie hors ligne, fonctions sportives avancées… le tout à un tarif qui reste raisonnable.

J’ai pris le temps de m’y intéresser en détail, et je dois dire que sur le papier, elle coche énormément de cases. Voici mon analyse complète de cette montre qui vise clairement les sportifs… mais pas seulement.

Un design sportif mais passe-partout

Au premier regard, l’Amazfit Active Max adopte un design rond assez classique, mais efficace. On est sur un boîtier de 48 mm environ, avec une lunette en alliage d’aluminium qui apporte une vraie sensation de solidité. Ce n’est pas une montre minimaliste façon montre urbaine fine et discrète : elle assume son positionnement sportif.

Pour autant, je ne la trouve pas massive. Avec un poids autour de 40 grammes (sans le bracelet), elle reste très raisonnable au poignet. Le bracelet en silicone est confortable, respirant et adapté aux séances de sport intensives. Pour ceux qui aiment personnaliser, les bracelets sont interchangeables, ce qui permet d’adapter le style selon l’usage : sport, quotidien, voire plus habillé.

Ce que j’apprécie dans ce type de montre, c’est la polyvalence. On peut très bien la porter en séance de running le matin, puis au bureau l’après-midi sans avoir l’impression d’avoir un “outil de chantier” au poignet.

Un écran AMOLED ultra lumineux : enfin lisible en plein soleil

Là où l’Amazfit Active Max marque des points immédiatement, c’est sur son écran.

On est sur une dalle AMOLED de 1,5 pouce, avec une résolution confortable de 480 x 480 pixels. Les couleurs sont vives, les noirs profonds (AMOLED oblige), et surtout… la luminosité annoncée peut monter très haut, jusqu’à 3000 nits.

Concrètement, qu’est-ce que ça change ?

Pour ceux qui courent en plein soleil, qui roulent à vélo en extérieur ou qui pratiquent des sports outdoor, la lisibilité est primordiale. Il n’y a rien de plus frustrant que de plisser les yeux pour lire son allure ou sa fréquence cardiaque. Ici, la montre reste parfaitement exploitable même en plein cagnard.

L’Always-On Display est également de la partie. Évidemment, cela impacte l’autonomie, mais c’est toujours appréciable pour garder un affichage permanent sans lever le poignet.

Une autonomie impressionnante : l’un des gros arguments

S’il y a bien un point sur lequel l’Amazfit Active Max semble vouloir écraser la concurrence, c’est l’autonomie.

Avec une batterie de 658 mAh, la montre annonce jusqu’à 25 jours d’autonomie en usage typique. Même en usage plus intensif, on reste sur des chiffres très confortables, autour d’une dizaine de jours.

Je le dis souvent : l’autonomie est un critère sous-estimé. Avoir une montre performante, c’est bien. Mais devoir la recharger tous les deux jours, c’est pénible. Ici, on parle d’une montre qui peut tenir plusieurs semaines selon l’utilisation.

En GPS continu, Amazfit annonce jusqu’à 64 heures. Pour les traileurs, les amateurs de longues randonnées ou les cyclistes qui partent pour des sorties prolongées, c’est un vrai plus.

Clairement, sur ce point, l’Active Max vient titiller des montres beaucoup plus chères.

Un arsenal sportif très complet

L’Amazfit Active Max se positionne clairement comme une montre orientée sport. Elle propose plus de 170 modes d’entraînement. On retrouve évidemment les classiques : course à pied, marche, vélo, natation, musculation… mais aussi des disciplines plus spécifiques.

Pour les coureurs, le GPS multi-systèmes est intégré, avec un suivi précis des parcours. On peut analyser l’allure, la cadence, la fréquence cardiaque, les zones d’intensité, etc. La montre propose également des métriques avancées qui permettent de suivre la charge d’entraînement et la récupération.

C’est là que l’écosystème Zepp entre en jeu. L’application compagnon est complète et permet d’analyser ses performances en profondeur. On peut suivre son évolution, programmer des objectifs, consulter des rapports détaillés.

Je trouve que sur ce segment, Amazfit a énormément progressé ces dernières années. L’interface est plus claire, plus structurée, et l’exploitation des données devient réellement pertinente.

Suivi santé : complet pour le quotidien

Au-delà du sport pur, l’Active Max assure un suivi santé continu. Elle mesure la fréquence cardiaque 24/7, le taux d’oxygène dans le sang (SpO2), le niveau de stress, et propose une analyse du sommeil détaillée. On retrouve aussi des indicateurs synthétiques comme un score d’énergie quotidien.

Pour un usage quotidien, c’est largement suffisant. On peut surveiller son état général, détecter des variations inhabituelles et mieux comprendre son niveau de fatigue. Évidemment, on reste sur une montre connectée et non sur un dispositif médical. Mais pour du suivi personnel, c’est très complet.

Cartes hors ligne : un vrai atout

C’est un point que j’apprécie particulièrement : la présence de cartes hors ligne.

Dans cette gamme de prix, ce n’est pas si courant. Pouvoir télécharger des cartes directement sur la montre et naviguer sans smartphone, c’est un vrai plus pour la randonnée ou le trail.



On peut suivre un itinéraire, consulter le tracé et éviter de sortir son téléphone toutes les cinq minutes. Pour les sportifs outdoor, c’est un argument qui peut faire la différence.

Fonctions connectées : le quotidien bien couvert

L’Amazfit Active Max ne se limite pas au sport. Elle propose également des fonctions connectées classiques mais essentielles :

Notifications d’appels et de messages

Appels Bluetooth grâce au micro et au haut-parleur intégrés

Contrôle de la musique

Stockage interne (environ 4 Go) pour écouter de la musique sans smartphone

Elle est compatible Android et iOS, ce qui la rend accessible au plus grand nombre.

Pour un usage quotidien, elle remplit parfaitement son rôle de montre connectée. Ce n’est pas une montre orientée “app store” ultra poussé comme certaines concurrentes, mais pour la majorité des utilisateurs, les fonctions proposées sont largement suffisantes.

Positionnement tarifaire : agressif

Ce qui rend l’Amazfit Active Max particulièrement intéressante, c’est son prix. On la retrouve autour des 169 €. À ce tarif, elle vient directement concurrencer des modèles de grandes marques qui coûtent parfois 250 à 400 €.

Bien sûr, elle n’a pas forcément l’écosystème d’une montre premium ou les fonctionnalités très spécifiques de certains modèles ultra haut de gamme. Mais pour la majorité des sportifs amateurs ou intermédiaires, elle propose tout ce qu’il faut.

Et c’est là que je trouve qu’Amazfit est malin : proposer 80 à 90 % des fonctionnalités essentielles, pour un tarif bien plus doux.

Pour qui est faite l’Amazfit Active Max ?

À mon sens, cette montre s’adresse :

Aux sportifs réguliers qui veulent un suivi sérieux sans exploser leur budget

Aux coureurs qui cherchent une montre endurante avec GPS fiable

Aux utilisateurs actifs qui veulent une montre complète pour le quotidien

À ceux qui en ont assez de recharger leur montre tous les deux jours

En revanche, si vous cherchez une montre ultra premium avec des matériaux nobles, un écosystème applicatif très riche ou des fonctionnalités très spécifiques comme l’ECG médical avancé, il faudra sans doute regarder plus haut en gamme.

Conclusion sur la montre Amazfit Active Max

L’Amazfit Active Max ne révolutionne pas le marché, mais elle fait exactement ce qu’on attend d’elle… et elle le fait bien.

Elle combine un grand écran AMOLED très lumineux, une autonomie impressionnante, un suivi sportif complet, des cartes hors ligne et des fonctions connectées solides. Le tout pour un tarif contenu.

C’est typiquement le genre de montre que je recommanderais à un lecteur du Café du Geek qui veut se lancer sérieusement dans le sport, suivre ses performances, mais sans investir 400 ou 500 € dans une montre.

Amazfit confirme ici son savoir-faire : proposer des produits cohérents, bien positionnés et pensés pour le quotidien.

Si vous cherchez une montre sportive endurante, complète et accessible, l’Active Max mérite clairement que vous vous y intéressiez.

Produit disponible sur Amazfit Active Max Montre Connectée, Écran AMOLED 1,5", 25 Jours d’Autonomie, Cartes Hors Ligne, NFC, GPS,170+ Sports, Tracker d’activité avec Suivi Cardiaque et du Sommeil, pour Android et iPhone

Voir l'offre