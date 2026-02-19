Révolution captivante : Dreame débarque en France et sublime la maison connectée !

Dreame Technology franchit un nouveau cap ! L’entreprise, connue pour ses innovations en maison intelligente, élargit son horizon. Dès le 5 février 2026, elle débarque en France avec sa toute première gamme de gros électroménager. Téléviseurs et réfrigérateurs débarquent sur la boutique en ligne Dreame, mais aussi sur Darty. Un tournant stratégique pour Dreame, qui ambitionne désormais de bâtir un écosystème complet autour de sa vision : Empower Your Dreame Life.

La TV Aura Mini LED 4K S100 : l’image et le son en pleine révolution

Premier coup d’éclat, la Dreame TV Aura Mini LED 4K S100 sort le grand jeu. Elle impressionne avec sa technologie Aura Mini LED et l’alliance redoutable des Quantum Dots pour raviver les couleurs. Résultat : des nuances bluffantes, des noirs abyssaux, une luminosité éclatante. Grâce au Full Array Local Dimming, elle atteint un contraste saisissant, appuyé par 1 000 nits de puissance et la HDR. Les amateurs d’action apprécieront son affichage 144 Hz, synonyme de fluidité exceptionnelle.

Côté audio, Dreame frappe un grand coup. Une barre de son intégrée et intelligente sublime l’expérience. L’égalisation automatique ajuste le rendu selon le contenu : dialogues cristallins, basses profondes grâce à un subwoofer interne descendant jusqu’à 45 Hz, aigus précis via quatre tweeters haute performance – rien n’échappe à l’oreille. Quatre haut-parleurs orientés vers le haut exploitent la réflexion sur le plafond pour un son immersif à 360°.

La TV tourne grâce au processeur Dreamind™ Pro AI qui optimize l’image en temps réel. Proposée en versions 55 pouces (1199 €) et 65 pouces (1599 €), elle bénéficie d’une offre de lancement jusqu’au 5 mars : –200 € sur la 55″, –300 € sur la 65″. À retrouver sur le site de Dreame, Boulanger, Fnac et Darty.

Réfrigérateur Mega Pro : la capacité sans compromis

Dreame pense aux familles avec son nouveau réfrigérateur Mega Pro 456L. Son atout ? Un design compact (seulement 0,4 m² au sol) mais une capacité maximale grâce à une isolation en mousse ultrafine et des conduits intégrés. On gagne 20 % d’espace intérieur : idéal pour tout stocker, même les produits volumineux !

La zone FreshFlex Multi-Mode permet de régler la température au degré près (de 4 °C à -1 °C) pour maintenir chaque aliment au top de sa fraîcheur : parfait pour fruits, viandes ou produits délicats. Compresseur inverter pour un froid réactif, purification AeroFresh au charbon actif, circulation d’air constante pour dire adieu aux mauvaises odeurs, et technologie No Frost pour bannir le givre. Deux versions s’offrent à vous : 456L et 409L, toutes deux garanties 20 ans sur le compresseur.

Avec cette entrée fracassante dans le gros électroménager, Dreame veut s’imposer comme un acteur incontournable dans la maison connectée. Prêts à franchir le pas et à donner un nouveau souffle high-tech à votre intérieur ? Dites-nous en commentaire laquelle de ces innovations vous fait rêver… et n’hésitez pas à partager vos impressions avec la communauté !