Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro : Samsung mise sur un nouveau design et des améliorations clés

L’arrivée des Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro marque une étape importante pour Samsung dans le domaine des écouteurs sans fil. Les visuels officiels confirment un style modernisé, avec des boîtiers partiellement transparents et des finitions bicolores. La marque coréenne cherche à se démarquer de ses concurrents en proposant une expérience à la fois esthétique et pratique.

Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro : un design revisité pour séduire les utilisateurs

Les Galaxy Buds 4 adoptent une approche plus élégante que leurs prédécesseurs. En effet, le boîtier présente un couvercle transparent qui laisse apparaître les écouteurs à l’intérieur. La version noire se distingue par un contraste bicolore, associant un vert foncé au noir, tandis que la déclinaison blanche conserve une allure plus classique. Ce choix esthétique viserait à renforcer l’identité visuelle de la gamme et à séduire un public plus large.

Par ailleurs, les Buds 4 Pro, quant à eux, conservent une silhouette proche de la génération précédente, mais avec des lignes plus douces. Samsung abandonne les formes angulaires qui avaient divisé les utilisateurs, pour revenir à un format plus harmonieux. Le design à tige, introduit avec les Buds 3, est maintenu, mais gagne en finesse et en confort.

Des évolutions techniques et un prix attractif

Au-delà du design, Samsung apporte des améliorations notables. Par exemple, la batterie des Buds 4 devrait voir sa capacité légèrement réduite, ce qui pourrait impacter l’autonomie. En revanche, les Buds 4 Pro bénéficieraient d’une batterie plus performante, offrant une meilleure endurance pour les longues sessions d’écoute. Cette distinction permet à Samsung de différencier clairement ses deux modèles et de répondre à des besoins variés.

Côté prix, les fuites annoncent une bonne nouvelle. En effet, Samsung aurait réussi à contenir l’inflation. Par conséquent, les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro devraient être proposés à des tarifs compétitifs, inférieurs à 300 dollars. Cette stratégie vise à rendre la nouvelle génération plus accessible, tout en maintenant un positionnement premium face à des concurrents comme Apple et Sony.