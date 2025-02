Samsung : ces modèles ne bénéficieront plus de mises à jour mensuelles

Vous possédez un Samsung Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra ? Cet article s’adresse particulièrement à vous. Le fabricant sud-coréen a récemment annoncé que ces modèles ne bénéficieront plus de mises à jour mensuelles. Autrement dit, les mises à jour ne seront plus aussi régulières que jusqu’à présent.

Samsung arrête les mises à jour mensuelles pour passer à des mises à jour trimestrielles

Désormais, les mises à jour sur ces modèles de smartphones Samsung se feront trimestriellement. Ce changement pourrait en surprendre plus d’un étant donné que Samsung a toujours fait des mises à jour régulières depuis le lancement de ces modèles en janvier 2021.

Par ailleurs, cette décision de Samsung intervient à un moment où l’on s’attend à ce que ces modèles bénéficient de leur dernière grande mise à jour, à savoir Android 15. Le déploiement de cette mise à jour devrait se faire dans les prochains mois. Après cela, Samsung programme donc de limiter drastiquement les mises à jour sur ces téléphones durant au moins un an. Exception faite pour le Samsung S21 FE qui continuerait de recevoir des mises à jour mensuelles à cause de son lancement tardif.

Un changement qui pourrait ne pas être au goût de tous les utilisateurs

Du côté des utilisateurs, cette décision de Samsung risque de faire grincer des dents. Néanmoins, les Galaxy S21 restent des smartphones solides malgré les mises à jour espacées. Ces modèles resteront performants et continueront de donner une expérience d’utilisation agréable à leurs utilisateurs.

De ce fait, pas besoin de vous précipiter vers un modèle plus récent si cela n’est pas urgent. Sauf peut-être si vous recherchez un smartphone dont les mises à jour régulières et sur le long terme sont assurées et qui proposent les dernières innovations technologiques. A ce propos, les Galaxy S25, qui sortiront le 7 février, bénéficieront de 7 ans de mises à jour.