One to One Retail 2025 e-commerce : L’incontournable rendez-vous de l’innovation et du succès !

L’événement incontournable One to One Retail 2025 e-commerce en France s’apprête à faire son grand retour. Marquez vos calendriers, car du 11 au 13 mars 2025, le Grimaldi Forum de Monaco deviendra le centre névralgique des échanges commerciaux innovants. Cette 14e édition, sous le thème « Simplicité. Vision. », promet d’être un véritable retour aux sources.

One to One Retail 2025 : Un programme captivant

Cette année encore, One to One Retail E-Commerce verra la participation de nombreux experts et personnalités influentes du secteur. En effet, plus de 80 conférences, keynotes et ateliers vous attendent. De plus, des personnalités comme Marc Lolivier, Directeur Général de la FEVAD, et Jean-Emile Rosenblum, fondateur de Pixmania, interviendront.

Le programme débutera par Le Before, une rencontre exclusive réservée aux grands noms du retail et de l’e-commerce, qui amorcera ainsi trois jours de réflexion sur l’avenir du secteur. Par ailleurs, la conférence d’ouverture, animée par Rosenblum, sera un moment fort. En effet, elle invitera à réfléchir sur un retour aux « fondamentaux » du commerce.

Les défis du e-commerce et de l’IA

Les échanges se focaliseront sur des thèmes cruciaux comme l’apprentissage stratégique et l’importance des sciences comportementales pour améliorer l’expérience client. Agnès Alazard de Maria Schools et Etienne Bressoud de BVA Nudge Consulting apporteront leurs visions sur ces enjeux.

Ne manquez pas la fascinante intervention de Brice Augras de BZHunt sur les risques liés à l’IA pour la sécurité des entreprises. Une session qui promet de donner des insights précieux pour éviter les écueils dans un paysage économique en constante évolution.

Le Village Startups, un vivier d’innovations : One to One Retail 2025

Au cœur de l’événement se trouvera le Village Startups, où 21 startups innovantes auront l’occasion de briller. Elles ont été sélectionnées pour leurs solutions révolutionnaires en matière d’expérience client, de fidélisation, et plus encore. Ce sera l’occasion pour elles de se démarquer, notamment en participant à des compétitions pour le Prix de la Communauté et le Prix Coup de cœur du comité.

Cette 14e édition s’annonce donc riche en apprentissages et en opportunités de croissance. One to One Retail E-Commerce 2025 invite non seulement les professionnels du secteur à échanger et à innover, mais également à se réapproprier les bases du commerce pour mieux anticiper l’avenir. N’hésitez pas à réagir ou à partager cet article si, comme nous, vous êtes impatients de découvrir les tendances et stratégies de demain !