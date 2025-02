Les innovations éblouissantes de TCL au salon ISE 2025

À l’occasion du salon ISE 2025 à Barcelone, TCL a dévoilé ses dernières innovations en matière d’écrans commerciaux. Reconnue pour ses avancées technologiques, la marque met en avant des solutions pour le retail, les bureaux et l’éducation. Voici un aperçu des temps forts de cet événement.

innovations d’affichage chez TCL au ISE 2025

Lors de l’ISE 2025, TCL a présenté ses produits phares pour l’affichage dynamique. La série TM/TB y a occupé une place centrale. Avec une résolution 4K UHD, elle offre des couleurs vives et des images réalistes. Grâce à la technologie d’étalonnage des couleurs, ces écrans atteignent une précision impressionnante. Leur design ultramince de 27,9 mm d’épaisseur facilite leur intégration. Ces écrans antireflets sont conçus pour s’adapter à divers environnements très lumineux.

série d’affichages dynamiques TM/TB de TCL

La série TM/TB de TCL se distingue par sa polyvalence. Disponible de 43 à 85 pouces, elle est idéale pour le retail et l’hôtellerie. Grâce à la gestion via le système CMS EShow, les utilisateurs peuvent centraliser leurs appareils. Elle intègre TCL Share+, permettant le partage d’écran sans fil. Cette gamme offre également une compatibilité avec les CMS tiers pour plus de flexibilité.

solutions d’affichage pour les bureaux modernes

TCL a introduit des solutions conçues pour les espaces de travail modernes. Les modèles des séries E et M, allant de 55 à 115 pouces, répondent aux besoins des entreprises. Le modèle 115E60, reconnaissable par sa technologie QD-Mini LED, marque sa différence avec une réduction de la fatigue visuelle. Les produits comme l’écran PCAP rotatif et l’écran ultra-large s’adaptent aux besoins de vidéoconférence et de présentation.

En conclusion, TCL continue de se démarquer par ses innovations en affichage commercial. Ses solutions modernes répondent aux exigences des retail, bureaux et éducations intelligentes. Sa chaîne d’approvisionnement intégrée garantit une réactivité face aux nouvelles tendances. TCL prouve une fois de plus sa position de leader mondial en façonnant l’avenir du secteur.

