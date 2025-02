TUTO – Comment savoir si son téléphone est piraté ?

Souvent, quand on entend parler de piratage, on pense généralement aux ordinateurs. Pourtant, nos smartphones constituent également une cible de choix pour les hackers. Après tout, ils compilent la quasi-totalité de nos données personnelles. Vous est-il déjà arrivé de constater un comportement étrange de votre smartphone ? Un ralentissement des performances, des fenêtres publicitaires qui deviennent plus intrusives que jamais, des applications inconnues qui surgissent ou encore une batterie qui fond comme neige au soleil ? Si c’est le cas, alors votre téléphone est peut-être piraté.

Pirater un smartphone peut se faire de différentes façons. Voici les techniques les plus courantes :

L’hameçonnage

L’une des techniques de piratage les plus couramment utilisées par les pirates est l’hameçonnage, également appelé harponnage. Cela consiste à envoyer des e-mails ou des messages à l’apparence inoffensive à leurs victimes. Le but ? Inciter les victimes à cliquer sur un lien malveillant et à télécharger des malwares.

La connexion à de faux réseaux Wi-Fi ou de fausses bornes de recharge

Votre téléphone peut également être infecté par des logiciels malveillants en se connectant à de faux réseaux Wi-Fi qui vous redirigent vers des sites malveillants. Cela peut aussi se produire si vous vous connectez à de fausses bornes de recharge installées par les pirates. Ces derniers peuvent alors voler vos données via un câble USB.

L’attaque par échange de carte SIM

Il peut également arriver qu’un pirate informatique opère une attaque par échange de carte SIM. Pour ce faire, il trompe votre opérateur de téléphonie mobile en lui faisant transférer votre numéro de téléphone sur votre carte SIM. Le pirate peut alors recevoir des messages d’authentification à deux facteurs et peut prendre le contrôle de vos comptes.

Les logiciels malveillants sur les sites suspects

Votre téléphone peut également être infecté par des logiciels espions lorsque vous consultez des sites peu recommandables. Idem lorsque vous téléchargez des applications à partir de ces sites ou si vous cliquez par inadvertance sur des liens ou des pop-ups qui s’y trouvent.

Quels sont les signes indiquant que votre téléphone a été piraté ?

Il est probable que votre téléphone ait été piraté si vous constatez les signes suivants :

La batterie se décharge à vue d’œil

Votre téléphone fonctionne plus lentement que d’habitude

Votre téléphone surchauffe, même si vous ne l’utilisez pas de manière intensive

Les publicités intrusives sont de plus en plus fréquentes

Vous remarquez la présence de nouvelles applications que vous ne vous souvenez pas avoir téléchargées

Vos applications plantent parfois ou ne fonctionnent plus correctement

Vos contacts reçoivent des messages que vous n’avez jamais envoyés

Votre facture téléphonique et/ou votre consommation de données ont augmenté

Des achats inconnus figurent sur votre relevé bancaire

Vous recevez des codes d’authentification à deux facteurs non sollicités

Le voyant de votre appareil photo ou de votre micro s’allume sans raison.

Que faire si votre téléphone a été piraté ?

Si vous soupçonnez un piratage de votre téléphone, alors le premier réflexe à avoir est de changer vos mots de passe. Choisissez des mots de passe forts que vous n’avez jamais utilisé nulle part auparavant.

Si vous détectez des fichiers ou des applications malveillantes alors supprimez-les immédiatement. Par la suite, redémarrez votre téléphone et vérifiez que les fichiers ou applications ont bel et bien disparu.

Si les problèmes persistent, nous vous conseillons de réinitialiser votre téléphone aux paramètres d’usine. En dernier recours, vous pouvez aussi réinstaller le système d’exploitation de votre téléphone.

En cas de piratage de votre mobile, informez vos contacts que votre téléphone a été piraté et qu’ils ne fassent pas attention à tout message suspect qu’ils pourraient avoir reçus.

Voilà, vous connaissez désormais tous les signes pouvant indiquer que votre téléphone a été piraté.