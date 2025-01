TUTO – Comment savoir si quelqu’un utilise ma connexion Internet ?

Vous avez l’impression que votre connexion Wi-Fi est plus lente que d’habitude ? Avez-vous même parfois du mal à vous connecter ? Vous soupçonnez quelqu’un de profiter de votre connexion Internet à votre insu ? Découvrez dans ce tutoriel comment en être sûr et que faire pour sécuriser votre connexion.

Où consulter la liste des appareils connectés à votre connexion Internet ?

À la maison, c’est généralement la box Internet, et plus précisément son routeur, qui gère le réseau-Wifi. Le routeur organise le trafic pour tous les appareils qui souhaitent accéder à la connexion Internet aussi bien pour les connexions filaires reliés à un câble Ethernet que les connexions sans fil.

Pour ce faire, il repère l’adresse MAC de chaque appareil. Il s’agit d’un identifiant unique, composé de douze caractères hexadécimaux et qui sert de carte d’identité à tout appareil qui dispose d’une connexion réseau. Par la suite, le routeur attribue à chaque périphérique autorisé à se connecter avec le mot de passe de votre réseau Wi-Fi, une adresse IP privée. Vous pouvez ainsi découvrir tous les appareils connectés à votre réseau Wi-Fi en connaissant ces deux informations : l’adresse MAC et l’adresse IP privée. Vous pourrez aussi facilement repérer les intrus qui profitent de votre connexion Internet à votre insu.

Pour voir la liste des appareils connectés à votre réseau, rendez-vous dans la page d’administration de votre box internet. L’adresse est différente en fonction de votre opérateur Internet :

Si vous utilisez Orange, tapez ce lien dans la barre d’adresse de votre navigateur : http://192.168.1.1/ ou http://livebox/. Vous pouvez aussi accéder à la liste de vos équipements connectés depuis l’application mobile « Orange et moi »

Pour Bouygues, le lien à taper est : https://mabbox.bytel.fr/

Pour SFR : http://192.168.1.1

Et pour Free : http://mafreebox.freebox.fr/

Une fois que vous aurez entré le lien adéquat dans votre navigateur, vous verrez normalement une interface affichant les périphériques et les réseaux. Tous les appareils connectés à votre connexion y seront répertoriés : smartphones, TV, objets connectés, etc. Si vous ne voyez aucun intrus à l’instant T, il est préférable de consulter l’historique des connexions pour s’assurer que personne n’a squatté votre connexion Wi-Fi jusqu’à présent.

Si vous remarquez des activités inhabituelles, comme des fichiers que vous n’avez pas téléchargés, des connexions à des heures inhabituelles ou encore des sites que vous n’avez pas consultés, alors il est probable que ce soient des faits de votre intrus.

Attention ! Si un intrus commet des actes illégaux sur Internet en se servant de votre connexion, c’est vous qui risquez d’en subir les conséquences auprès de la justice.

Voilà, vous avez identifié un/des intrus qui ont utilisé votre connexion Internet à votre insu. Maintenant, la question est de savoir comment les bloquer et comment sécuriser votre connexion Internet.

Dans un premier temps, nous vous conseillons de changer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Le but étant de limiter les accès trop simples, comme « admin » et « 0000 » qui permettraient aux intrus d’y pénétrer.

Dans un second temps, nous vous recommandons de changer la clé de connexion avec un mot de passe robuste de plus de 20 caractères. Pour ce faire, rendez-vous sur la page de configuration, qui est accessible depuis votre navigateur web.

Après cela, vérifier que votre box propose le protocole WPA2 ou WPA-AES. Si c’est le cas, activez-le. Il est préférable de ne jamais utiliser le chiffrement WEP, car il présente des vulnérabilités exploitées par les personnes malhonnêtes.

Enfin, le gouvernement recommande sur le site officiel des préventions des risques d’activer les fonctions pare-feux/routeur de votre box.

Autres bonnes pratiques pour protéger votre connexion Internet

D’une manière générale, nous vous conseillons de ne pas donner votre clé de connexion à n’importe qui. Pour profiter d’une connexion bien sécurisée, vous pouvez également changer régulièrement votre mot de passe. Si vous vous absentez plusieurs jours, il est préférable de désactiver le Wi-Fi de votre box.

Par ailleurs, sachez qu’il est également possible de rendre invisible le nom de votre réseau (SSID). Pour ce faire, rendez-vous sur la page d’administration de votre box Internet. Néanmoins, prenez soin de noter le nom de votre réseau au préalable car vous devrez ensuite le taper manuellement pour le trouver.

Enfin, la solution la plus radicale pour ne plus avoir affaire aux intrus est de définir manuellement chaque appareil autorisé à se connecter en utilisant leur adresse MAC. De ce fait, tous les appareils qui ne figurent pas dans la liste ne pourront pas accéder à votre Wi-Fi.

Si votre Wi-Fi se déconnecte tout le temps sur votre iPhone, nous vous indiquons les raisons possibles et solutions dans cet autre tutoriel.