Orbi 870 de NETGEAR : Révolution de la connectivité et de la sécurité à domicile.

Dans le but de répondre efficacement aux besoins de connectivité de nos maisons modernes, NETGEAR®, Inc. enrichit son portfolio avec la nouvelle Orbi 870. Cette série innovante promet des vitesses exceptionnelles, une réduction de la latence et une capacité accrue, garantissant ainsi une connexion fluide et fiable de nombreux objets connectés.

Une connectivité de haute performance avec Orbi 870

Avec 30 ans d’expertise en innovation WiFi, NETGEAR a conçu l’Orbi 870 pour offrir une expérience de connectivité sans précédent. La série tire parti du WiFi 7 pour assurer un streaming ultra HD, un télétravail sans accroc et un gaming en ligne ultra-rapide avec la possibilité de connecter jusqu’à 150 appareils.

En complément, NETGEAR veille à la sécurité de votre système avec ses avancées en matière de cybersécurité. Grâce à la réception automatique des nouveaux correctifs, votre système est protégé de manière permanente contre les cyberattaques et autres menaces.

Une gamme Orbi encore plus complète

En ajoutant l’Orbi 870 à son catalogue, NETGEAR élargit sa gamme de solutions Mesh WiFi 7. Elle propose ainsi des modèles conçus pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs avec une performance inégalée, une couverture étendue et une fiabilité exceptionnelle.

« NETGEAR est une marque de confiance, engagée à offrir des performances WiFi exceptionnelles et des fonctionnalités de sécurité adaptées aux besoins variés de chaque foyer, » déclare Sandeep Harpalani, VP of product management chez NETGEAR.

Un accent sur la cybersécurité

Les systèmes WiFi Orbi NETGEAR constituent la première ligne de défense contre les cybermenaces, grâce à leurs protocoles de chiffrement avancés et mécanismes de détection des menaces. La série Orbi 870 dispose également de la fonction Advanced Protection, exclusivement chez NETGEAR, qui protège le système contre les menaces connues et inconnues.

Pour une protection complète de vos activités en ligne, le système Mesh WiFi 7 Orbi 870 inclut une offre d’essai de 30 jours à la solution NETGEAR Armor. Cette solution offre une protection intégrée supérieure sans ralentir votre WiFi.

Le système est disponible dès aujourd’hui sur la boutique en ligne NETGEAR, et début Février chez les principaux revendeurs, avec une gamme de prix allant de 899 € à 1 399 €.

NETGEAR continue d’améliorer et d’élargir sa gamme pour répondre à tous vos besoins en termes de WiFi. Des performances optimales pour une expérience utilisateur exceptionnelle. N’hésitez pas à partager votre avis sur ces nouvelles offres. Que pensez-vous des avancées de NETGEAR en matière de WiFi et de cybersécurité ?