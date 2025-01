Galaxy Book5 Pro : puissance, IA et autonomie pour booster votre productivité !

En quête de PC puissants, fiables et portables ? Samsung a la réponse pour vous ! Le géant de la technologie dévoile les nouveaux Galaxy Book5 Pro et Galaxy Book5 360. Ces dispositifs ultra-performants enrichissent la série. Ils sont parfaitement adaptés au monde actuel grâce à l’intelligence artificielle.

Samsung Galaxy amène l’intelligence artificielle à un niveau supérieur

Alimentés par les processeurs Intel® Core™ Ultra de deuxième série, les Galaxy Book5 Pro offrent des performances incroyables pour maximiser votre productivité. Ils intègrent également les dernières fonctionnalités Galaxy AI, allant de pair avec les fonctions Microsoft Copilot + PC. Leurs processeurs intègrent des NPUs pouvant atteindre jusqu’à 47 TOPS. Cela permet une expérience d’IA exceptionnelle et une exécution ultra-rapide.

La série Galaxy Book5 introduit la nouvelle fonctionnalité Sélection IA. Elle permet de rechercher facilement en encerclant un objet, un texte ou un QR code. De plus, votre expérience peut être personnalisée à travers de nombreuses autres technologies de pointe que propose l’écosystème Galaxy.

Un écosystème d’IA plus fluide

Bénéficiez d’une productivité élevée grâce à de nouvelles fonctions inter-applications exploitant l’IA. Parmi les autres particularités notables, Remastériser transforme chaque image en un cliché parfait et Mobile Connecté permet d’accéder aux fonctionnalités Galaxy AI natives sur smartphone Galaxy depuis le PC. Les utilisateurs peuvent également bénéficier de la connectivité optimisée entre Windows 11 sur PC et les appareils Galaxy.

La puissance au service de la productivité

Alliant excellente performance et design haut de gamme, ces ordinateurs portables sont idéaux pour les flux de travail les plus exigeants. L’autonomie exceptionnelle atteint jusqu’à 25 heures. La charge rapide permet de récupérer 35 % de batterie en 30 minutes. Samsung garantit ainsi une utilisation prolongée et sans souci.

L’écran Dynamic AMOLED 2X de Galaxy Book5 Pro offre une haute résolution 3K et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre les 120 Hz. Le son est également optimisé grâce à l’alliance de quatre haut-parleurs et de la technologie Dolby Atmos, garantissant une qualité audio puissante et équilibrée.

Toute la sécurité de la plateforme Samsung

Sur le Galaxy Book5 Pro, Samsung Knox assure une protection des données en temps réel grâce à une puce de sécurité dédiée. Avec l’IA embarquée, les PC sont capables de traiter les tâches d’IA en local sans avoir à transférer les données vers le cloud, créant ainsi une expérience entièrement sécurisée.

Les Galaxy Book5 Pro et Galaxy Book5 360, disponibles en France depuis le 22 janvier pour la précommande, puis commercialisés à partir du 7 février 2025. Alors, préparez-vous à découvrir le futur de la productivité avec Samsung ! D’ailleurs, comment pensez-vous que ces nouvelles améliorations peuvent transformer votre quotidien ? N’hésitez pas à partager vos pensées.