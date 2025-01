Doom: The Dark Ages arrive bientôt et se veut être médiéval

Le Doom Slayer est de retour ! Lors du dernier Xbox Developer Direct, Bethesda et id Software annoncent l’arrivée de Doom : The Dark Ages, le prochain épisode majeur de la franchise culte. Il servira de préquelle au reboot de Doom (2016), dans lequel les nouveaux joueurs pourront découvrir les origines du protagoniste, Doom Slayer. Les deux studios ont également dévoilé un court gameplay du jeu, ramenant les joueurs dans un monde médiéval ravagé par la violence.

Doom: The Dark Ages, fidèle à ses origines

Depuis sa première révélation en juin 2024, Doom: The Dark Ages a attiré beaucoup de curiosité de ses fans. La raison est simple : le jeu fait un bond en arrière, offrant des thèmes et des combats durant l’époque médiévale. Bethesda et id Software ont donc mis fin à l’attente, en dévoilant plus de détails dans une nouvelle bande-annonce lors du Xbox Developer Direct de jeudi dernier.

Selon id Software, Doom: The Dark Ages est son “jeu le plus ambitieux à ce jour”. Il se déroule donc dans un “monde fantastique de science-fiction cinématique”, mais avec une expérience de jeu réimaginée. En effet, le trailer dévoile des combats remaniés avec de nouvelles armes et contre de nouvelles créatures. “Il y aura les armes les plus ridiculement puissantes jamais créées, un robot géant de 30 étages, un dragon cracheur de feu, et bien plus encore”, ajoute le studio.

Nous vous laissons apprécier la bande-annonce de Doom: The Dark Ages, bien sanglante et violente comme d’habitude :

Avec la bande-annonce, Bethesda et id Software ont également dévoilé la date de sortie de Doom : The Dark Ages. Le run and gun culte arrivera sur Xbox Series X|S, PS5, PC et Game Pass le 15 mai 2025. On connaît également les configurations requises pour faire tourner Doom: The Dark Ages sur PC. Spoiler : le jeu est nettement plus gourmand en ressources que Doom Eternal.

Vous pouvez les voir ci-dessous :

Minimale (1080p/60fps – Qualité graphique basse)

OS : Win10 64Bit / Win 11 64Bit

CPU : AMD Zen 2 ou Intel 10ème génération @3.2Ghz avec 8 cœurs / 16 threads ou supérieure. Par exemple : AMD Ryzen 7 3700X ou Intel Core i7 10700K

GPU : GPU NVIDIA ou AMD compatible avec ray tracing – 8 Go de VRAM dédiée minimum. Par exemple : NVIDIA RTX 2060 ou AMD RX 6600

RAM : 16 Go

Capacité de stockage : 100 Go d’espace disque (NVME ou SSD recommandé)

Recommandée (1440p/60fps – qualité graphique élevée)

OS : Win10 64Bit / Win 11 64Bit

CPU : AMD Zen 3 ou Intel 12ème génération @3.2Ghz avec 8 cœurs / 16 threads ou plus. Exemples : AMD Ryzen 7 5700X ou Intel Core i7 12700K

GPU : GPU NVIDIA ou AMD compatible avec ray tracing – 10 Go de VRAM dédiée ou plus. Exemples : NVIDIA RTX 3080 ou AMD RX 6800

RAM : 32 Go

Capacité de stockage : 100 Go d’espace disque (NVME ou SSD recommandé)

Ultra 4K (2160p/60 FPS/ Qualité graphique en Ultra)