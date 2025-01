Wuchang : Fallen Feathers, l’action RPG Souls-like dévoile de nouvelles images de gameplay

Si PlayStation a Black Myth : Wukong à lui tout seul (enfin, pour le moment), Xbox aura aussi l’exclusivité sur un autre souls-like prometteur venant de Chine. Il y a quelques jours, les studios chinois 505 Games et Lenzee lèvent enfin le voile sur son prochain Action RPG Souls-like, Wuchang : Fallen Feathers. Dans une nouvelle bande-annonce de gameplay, les fans de souls ont pu avoir un avant-goût de ce que sera le “Black Myth Wukong de 2025”. Spoiler : il a tout pour impressionner…et faire rager. Appréciez !

Huit minutes de gameplay inédites pour Wuchang : Fallen Feathers

Grâce à une vidéo publiée sur Bilibili, puis reuploadé sur YouTube, tous les aficionados des jeux souls-like ont pu apprécier le gameplay de Wuchang : Fallen Feathers. Annoncé l’année dernière, le jeu action-RPG de type Souls de 505 Games et Lenzee dévoile enfin plus de détails avant son lancement imminent. Et, à voir la qualité visuelle et les séquences de combat sous Unreal Engine 5, Wuchang : Fallen Feathers suivra probablement la même route du succès que son homologue chinois, Black Myth : Wukong.

Pour rappel, l’histoire de Wuchang : Fallen Feathers se déroule dans le pays de Shu à la fin de la dynastie Ming. Le monde est ravagé par l’ornithropie, une étrange maladie pouvant créer des créatures monstrueuses. Dans le jeu, les joueurs incarnent Wuchang, une guerrière amnésique. Leur mission : découvrir les secrets du passé de Wuchang, tout en faisant face à la terrifiante épidémie.

D’une durée de huit minutes, la nouvelle vidéo de Wuchang : Fallen Feathers dévoile un gameplay digne des jeux Souls. Les combats sont rudes, et à moins d’avoir de bons réflexes, vous risquez de recommencer plus d’une fois sur un boss. Comme tout Souls-like qui se respecte, vous pouvez améliorer vos armes et acquérir de nouvelles compétences en terrassant des ennemis. Vous pouvez également améliorer votre style de combat en utilisant des mercures rouges, que vous pouvez collectionner au cours de votre périple.

Selon le développeur chinois Leenzee, Wuchang : Fallen Feathers offrira un scénario riche et un système de combat dynamique. On devrait en savoir plus dans les mois qui viennent, car le jeu est attendu pour cette année 2025 sur Xbox Series X|S et PC. Les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate et au PC Game Pass pourront y jouer dès le premier jour.