The Blood of Dawnwalker : les ex-développeurs de The Witcher 3 s’attaquent au dark fantasy vampirique !

Que l’on se le dise : The Witcher 3 était un très bon RPG, et même après 11 ans d’existence, il n’a pas pris une seule ride. La hype autour de la licence continue d’ailleurs, avec The Witcher 4, annoncé aux Game Awards 2024. Mais c’est sans compter sur un autre studio polonais qui a annoncé un AAA très prometteur en début de cette semaine. Composé d’ex-développeurs de CD Projekt Red, Rebel Wolves a dévoilé son premier projet, un RPG de dark fantasy (et en monde ouvert s’il vous plaît !) dans lequel les joueurs vont évoluer dans un monde de vampires. Fans de Nosferatu et The Witcher, voici Blood of Dawnwalker.

The Blood of Dawnwalker : “Le monde a besoin de ce dont il a peur”

La Pologne nous réservera du lourd pour les prochains mois ! Après le teaser trailer de The Witcher 4, voilà qu’un autre studio polonais dévoile une autre bande-annonce tout droit sorti des ténèbres. Et il y a de quoi avoir l’eau à la bouche : ce jeu est l’œuvre de Rebel Wolves, un studio fondé par Konrad Tomaszkiewicz, l’homme derrière le très acclamé The Witcher 3. De son nom Blood of Dawnwalker, il s’agira d’un nouveau RPG open-world du genre dark fantasy vampirique.

Selon Rebel Wolves, Blood of Dawnwalker est “le premier chapitre d’une toute nouvelle saga de jeu de rôle”. Jouable uniquement en solo, il mettra l’accent sur l’histoire et la narration. Dans le jeu, vous incarnez Coen, l’homme de la bande-annonce. Avec sa petite sœur Lunka, le protagoniste essaie de quitter la ville, mais ils sont aussitôt arrêtés par des gardes armés. Ces derniers, déterminés à tuer la sœur, sont ensuite attaqués et massacrés par des vampires. Seuls deux survivent à l’attaque : Coen et Lunka.

Tout en guérissant Lunka avec son sang, un vampire (apparemment le chef de la meute) dit à Coen : “Je suis la vie. Je suis la mort. Je suis tout ce qu’il y a entre les deux. J’ai observé votre petite vallée. Pestilence. La famine. Les meurtres. Le sang répandu négligemment comme de l’eau. Les choses seront différentes pour chacun d’entre vous”. Les dernières secondes montrent un Coen transformé, combattant une créature arachnoïde.

Rebel Wolves promet de nouvelles vidéos de gameplay durant l’été 2025. En attendant, nous vous laissons apprécier la bande-annonce de Blood of Dawnwalker dans la vidéo ci-dessous. Attention, contenu gore !