On a enfin les premières images de The Witcher 4 !

C’est sans doute l’une des plus belles annonces durant des Game Awards 2024. Neuf ans après le succès de The Witcher 3, CD Projekt Red revient pour annoncer la suite de cette franchise emblématique. Dans une longue bande-annonce cinématique, le studio polonais dévoile alors les toutes premières images du prochain The Witcher, intitulé The Witcher 4. Ce nouvel opus ouvre donc une nouvelle histoire, une nouvelle chasse aux monstres…et un nouveau protagoniste, qui n’est autre que Ciri elle-même.

The Witcher 4 : “Il n’y a pas de dieux, seulement des monstres”

Il y a quelques temps, CD Projekt Red avait annoncé travailler sur une suite à The Witcher 3 : Wild Hunt, portant le nom de code “Polaris”. Et il y a un mois, le jeu est entré dans sa “phase de production à grande échelle”. Toutefois, personne ne s’attendait à ce que CD Projekt Red revienne de sitôt pour donner un avant-goût de son prochain jeu. À la surprise générale, le studio polonais dévoile donc une bande-annonce cinématique de Polaris, désormais nommé The Witcher 4, aux Game Awards 2024.

Conçue à l’aide du moteur Unreal Engine 5, elle embarque un pré-rendu “sur un GPU Nvidia GeForce RTX qui n’a pas été annoncé”. Elle s’ouvre sur les préparatifs d’une jeune fille pour un sacrifice rituel traditionnel. Mais alors qu’elle marche vers son funeste destin, un villageois repère un sorceleur parmi la foule. Et par surprise, ce dernier s’avère être Ciri, la fille adoptive de Geralt de Riv dans The Witcher 3. Elle est donc la nouvelle protagoniste de ce quatrième opus.

Voici ce que raconte cette bande-annonce cinématique, selon Projekt Red :

“Ciri accepte un contrat de sorceleur dans un village reculé terrorisé depuis des générations par un monstre redoutable exigeant des sacrifices humains. Présentée comme une courte histoire de Witcher, la bande-annonce présente les nouvelles capacités et les nouveaux outils de Ciri, notamment une chaîne et des pouvoirs magiques avancés”. La fin montre une Ciri en colère, essayant de changer les croyances des villageois sur les dieux : “Il n’y a pas de dieux. Seulement des monstres”.

Pour le moment, on ne connait pas encore les plates-formes ni le calendrier de sortie de The Witcher 4. Rendez-vous en 2025 pour en savoir plus.