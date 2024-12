Naughty Dog dévoile Intergalactic : The Heretic Prophet, son nouveau jeu vidéo space opera aux Game Awards 2024

Depuis le lancement de The Last of Us Part 2 en 2020, Naughty Dog est resté silencieux. Mais en réalité, il était en train de travailler sur un nouveau jeu. Il y a quelques années, des rumeurs évoquaient le développement d’un jeu de science-fiction chez Naughty Dog. Et aujourd’hui, il semble que les insiders avaient raison ! Le studio de PlayStation a profité du Game Awards 2024 pour dévoiler son prochain bébé, baptisé Intergalactic : The Heretic Prophet. Un jeu d’espace qui, rien qu’à voir la bande-annonce, va tout rafler sur son passage…

Intergalactic: The Heretic Prophet : “l’histoire la plus folle et la plus créative” de Naughty Dog

Comme à l’accoutumée, le Game Awards 2024 était également le rendez-vous des développeurs pour dévoiler leurs futurs projets. Naughty Dog en faisait partie, bien qu’il n’ait rien annoncé concernant sa participation à l’évènement. Le studio a alors misé sur cet effet de surprise pour dévoiler son prochain jeu en guise de clôture des Game Awards 2024.

Après une longue période de silence radio, Naughty Dog annonce officiellement Intergalactic: The Heretic Prophet. Actuellement en développement exclusif pour la PS5, il s’agit d’un jeu de science-fiction et de space opera. Le trailer de quatre minutes et demie annonce déjà les couleurs : un décor cosmique époustouflant, avec une énorme étoile rouge et une lune brisée.

Intergalactic : The Heretic Prophet aura comme protagoniste une fille nommée Jordan, interprétée par l’actrice Tati Gabrielle. Elle évoluera aux côtés des personnages secondaires, incarnés par d’autres acteurs connus comme Tony Dalton ou Kumail Nanjiani. Neil Druckmann, le président de Naughty Dog, nous dévoile également quelques détails de l’histoire, histoire de s’imprégner déjà de l’ambiance sci-fi du jeu.

“Intergalactic : The Heretic Prophet se déroule sur une mystérieuse planète lointaine, Sempiria. Cette dernière n’a pas communiqué avec le reste de l’univers depuis des centaines d’années. Et apparemment, tous les explorateurs s’aventurant sur Sempiria pour déchiffrer son passé mystérieux n’ont plus jamais donné signe de vie. Le chasseur de primes Jordan A. Mun, bloquée sur Sempiria, devra utiliser toutes ses compétences et son intelligence pour être la première personne à s’échapper de la planète depuis plus de 600 ans”.

Intergalactic : The Heretic Prophet promet également “un voyage épique, émotionnel et axé sur les personnages”, selon Naughty Dog. Et vu les travaux du studio sur Uncharted ou The Last of Us, on ne peut que lui faire confiance les yeux bandés.