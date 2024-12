Fortnite Ballistic défie Counter-Strike et Valorant avec son mode 5v5

Après l’annonce du Chapitre 6 de Fortnite, Epic Games est prêt à passer son Battle Royale à la vitesse supérieure. Cette fois, ce n’est pas un énième skin ou une nouvelle carte, mais carrément un nouveau mode de jeu. Baptisé Fortnite Ballistic, il s’inspire fortement de Counter-Strike et de Valorant en proposant une partie en 5v5. Et c’est maintenant disponible en accès anticipé !

Que nous réserve Fortnite Ballistic ?

Repousser les limites du jeu de tir compétitif, tel est le nouveau credo d’Epic Games. Maintenant, Fortnite ne se limite plus au classique Battle Royale : il est devenu un jeu de tir tactique. Le 11 décembre dernier, Epic Games a lancé Fortnite Ballistic, son nouveau mode de jeu. La différence avec le gameplay classique, c’est qu’ici, les joueurs s’affronteront en 5v5 avec une vue à la première personne. Ils ont également des rôles alternés, avec des armes variées et des gadgets tactiques.

D’abord, les joueurs sont dispatchés en deux équipes adverses de 5 membres. Les deux camps auront ensuite le rôle soit d’attaquants ou de défenseurs (à l’image des terroristes et antiterroristes sur CS). Ici, on ne pose pas une bombe mais un “dispositif de point de fissure”. Un round se termine lorsque ce dernier explose ou lorsqu’une équipe est complètement anéantie. Les deux équipes changent de camp après six rounds, et l’équipe qui remportera les sept premiers rounds gagne la partie.

Pas bien original tout ça, dites-vous ? Bien sûr, car Fortnite Ballistic vise à concurrencer avec Valorant et CS:GO. Pour l’instant, il n’y a que le mode non-classé, car ce nouveau mode de jeu est disponible en accès anticipé. Les joueurs peuvent s’y essayer sur la seule carte disponible avec un ensemble plus limité d’armes et d’objets. C’est également le premier mode de jeu embarquant une vue à la première personne en sept ans d’histoire de Fortnite.

En tout cas, Epic Games promet une nouvelle expérience compétitive pour les adeptes d’esport avec Fortnite Ballistic. Et adapté à tout public, s’il vous plaît. “Le mode non classé offre une expérience plus décontractée et permet de remplacer les joueurs qui abandonnent un match”, déclare le communiqué de presse d’Epic Games.

Découvrez le nouveau mode de jeu en vidéo :