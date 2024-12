Mortal Kombat 1 : la première bande-annonce de Conan le Barbare est là 

Même si l’avenir de Mortal Kombat 1 demeure actuellement incertain, Warner Bros continue d’étoffer son roster avec les personnages annoncés. Après Ghostface, un autre invité s’apprête maintenant à faire son entrée pour la première fois dans Mortal Kombat. Il s’agit nul autre que Conan le Barbare, le héros mythique des années 80. Le créateur de la franchise s’est chargé lui-même de dévoiler le personnage dans une bande-annonce de gameplay. Voulez-vous de la force brute ? Vous êtes bien servis.

Conan le Barbare dans Mortal Kombat 1, quand Warner Bros allie culture pop et jeu vidéo

Si Ghostface exécute ses victimes par derrière avec son couteau, Conan le Barbare, lui, préfère les attaques frontales. Cinquième personnage DLC de Khaos Reigns, le héros des films des années 80 s’illustre dans une bande-annonce de gameplay publiée par Ed Boon lui-même. Il est donc l’avant dernier personnage à intégrer la paisse saisonnier 2 de MK1, avant le T-1000 de Terminator 2. On connaît également sa date d’arrivée dans le jeu : le 21 janvier 2025.

Voici un premier aperçu du personnage :

https://twitter.com/i/status/1866488904121282808

Le Conan le Barbare de Mortal Kombat rend hommage aux films du même nom de Warner Bros, sortis en 1982 et 1984. Il adopte alors les traits d’Arnold Schwarzenegger, avec le fameux glaive en guise d’arme. Et bien sûr, la force brute est au rendez-vous ! Conan est capable de dévier et renvoyer des projectiles, ou encore faire rebondir ses adversaires au sol pour étendre ses combos. En bref, le personnage idéal pour contrer aussi bien les zoners que les kombattants au corps à corps.

Espérons donc que Conan apportera un souffle nouveau à Mortal Kombat 1 lors de son arrivée le 21 janvier prochain. Pour rappel, Khaos Reigns n’a pas eu le succès escompté chez les joueurs à cause de son prix exorbitant pour un contenu “pas ouf”. Des bruits de couloirs évoquent même une annulation de la Saison 3 de Mortal Kombat 1…