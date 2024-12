Fortnite Chapitre 6 Saison 1 : voici tout ce qu’il faut savoir 

Après le succès du Chapitre 2 Remix et l’annonce du retour de la map OG, Epic Games a lancé officiellement le Chapitre 6 Saison 1 de Fortnite le 1er décembre dernier. Et qui dit nouveau chapitre dit un tas de nouvelles fonctionnalités à explorer. Baptisé Oni Hunters (Chasseurs de démons), il nous plonge dans un thème japonais, avec une nouvelle map truffée de gros monstres à chasser. Nous vous proposons donc de découvrir tout ce qu’il faut savoir pour bien maîtriser ce nouveau chapitre de Fortnite.

La nouvelle carte de Fortnite Chapitre 6 Saison 1

Commençons l’exploration du Chapitre 6 saison 1 de Fortnite avec son tout nouveau monde. Portant le nom de code Hermès, la nouvelle carte du Battle Royale plonge les joueurs dans une vaste arène parsemée de cerisiers en fleurs. Mais ne vous laissez pas berner par ce beau paysage ! En réalité, quelques recoins de la map cachent des créatures redoutables, que vous devez affronter en tant que Chasseurs de Démons.

Le relief et le paysage varié d’Hermès vous immergera dans une ambiance 100% japonaise. Les monstres vous attendent de pied ferme dans la ville de Canyon Crossing ou encore la montagne de Shogun’s Solitude. Préparez-vous, car les combats s’annoncent rudes…

Les armes

Et en parlant de combat, enchaînons avec les armes que vous pouvez utiliser dans ce chapitre 6 de Fortnite. La nouvelle mise à jour apporte un changement majeur à votre arsenal, car désormais, toutes vos armes utilisent le hitscan. Dites alors adieu à la balistique traditionnelle, où vous pouvez voir vos balles chuter au fur et à mesure qu’elles traversent la carte. Maintenant, elles atteindront votre cible au moment même où vous appuierez sur la gâchette !

Le Chapitre 6 Saison 1 de Fortnite propose également une série d’armes futuristes, dont les suivantes :

Fusil d’assaut Holo Twister

SMG Veiled Precision

SMG Surgefire

Fusil à pompe Sentinel

Fusil à pompe Twinfire

Fusil à pompe Oni

Si vous êtes plutôt combat en corps à corps, vous pouvez utiliser la lame Typhoo. Il s’agit d’une épée vous permettant de frapper rapidement tout en conservant votre endurance pour diverses actions que vous faites en la maniant.

Le Battle Pass de Fortnite Chapitre 6 Saison 1

Le nouveau Battle Pass de Fortnite propose sept skins uniques. Le skin de Godzilla sera également débloqué plus tard dans la saison. Vous pouvez voir tous les skins uniques du Battle Pass dans Fortnite Chapitre 6 Saison 1 ci-dessous :

Nyanja

Kuro Nyanja

Jade

Cursed Jade

Kendo

Demon Hunter Kendo

Shadow Blade Hope

Lilac Shadow Hope

Daigo

Kintsugi Daigo

Hero Baymax

Samurai Baymax

The Night Rose

Tactical Night Rose

Godzilla Evolved

Vous pouvez obtenir tout ce beau monde pour 1 000 V-Bucks, avec plus de 99 récompenses en sus.

Les combats PvP et de boss

Le chapitre 6 de Fortnite apportent deux grands boss à battre, qui sont Shogun X et Night Rose. Ils seront plus imposants que les anciens boss, et dotés de capacités uniques. Si vous arrivez à les battre, vous obtiendrez des médaillons en récompense. Ils vous serviront à dévoiler la position des ennemis proches, à vous rendre temporairement invisible ou à restaurer votre PV en infligeant des dégâts à un ennemi.

Enfin, vous pouvez effectuer quatre nouvelles techniques de mouvement afin d’optimiser votre potentiel d’évasion. Elles vous seront utiles pour affronter ses ennemis dans de meilleures conditions cette saison.

Les voici :

Saut de corniche : Sautez lorsque vous sprintez près d’une corniche pour vous projeter plus loin.

: Sautez lorsque vous sprintez près d’une corniche pour vous projeter plus loin. Roulade d’atterrissage : Appuyez sur le bouton de saut juste avant de toucher le sol pour effectuer une roulade. Cela vous redonnera de l’endurance.

Coup de pied au mur : Appuyez sur le bouton de saut lorsque vous êtes en l’air près d’un mur. Vous pouvez ainsi effectuer un autre mouvement à partir de ce coup de pied au mur.

: Appuyez sur le bouton de saut lorsque vous êtes en l’air près d’un mur. Vous pouvez ainsi effectuer un autre mouvement à partir de ce coup de pied au mur. Saut de mur : Sautez sur un mur élevé et votre personnage essaiera de grimper dessus. Vous pouvez également donner un coup de pied au mur au milieu de ce mouvement pour gagner plus de hauteur.

Si vous voulez plus de détails, rendez-vous sur le site officiel de Fortnite. Mais avant toute chose, appréciez la bande-annonce du Chapitre 6 Saison 1 :