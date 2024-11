Fortnite Chapitre 2 Remix : Epic Games régale les joueurs avec de nouveaux skins de rappeurs  

Epic Games a dévoilé la saison 6 de Fortnite vendredi dernier avec un concert « épique » de Snoop Dogg à Times Square. Il a également donné le coup d’envoi du Chapitre 2 Remix de Fortnite dans la foulée. Débutant officiellement le samedi 2 novembre dernier, cette nouvelle saison rétro de la bataille royale aura pour thème la musique. Les joueurs pourront alors s’amuser sur la carte de la Saison 2 : Top Secret avec les skins de 4 célèbres rappeurs. Attention : vous n’avez qu’un mois, alors, faites vite !

Voir aussi : Death Note : Killer Within arrive bientôt sur PS5, PS4 et PC

Un Fortnite Chapitre 2 Remix placé sous le signe de la musique

Eh oui, la nouvelle saison de Fortnite sera riche en musique. Officiellement lancé ce week-end, Fortnite Chapitre 2 : Remix fera l’objet d’une collaboration avec les rappeurs les plus célèbres du monde. Il durera un mois et se terminera le 30 novembre 2024 au soir. Les joueurs peuvent déjà obtenir le Pass Remix comprenant 70 niveaux et inclut cinq remixes de skins déjà existants au début du Chapitre 2.

Chaque semaine du Fortnite Chapitre 2 Remix accueillera donc un rappeur en tête d’affiche. Snoop Dogg occupera la première semaine, suivi par Eminem pour la semaine 2. Ice Spice fera entrée en début de la troisième semaine. Enfin, la dernière semaine sera un hommage au regretté Juice WRLD. Des sets d’armes et de skins avec le thème de chacun des artistes seront disponibles durant l’évènement. Cerise sur le gâteau : si vous vous connectez le 30 novembre, vous obtiendrez gratuitement un skin Juice WRLD en cel-shading lors de l’événement final Remix.

Durant le Fortnite Chapitre 2 Remix, Epic Games mettra à disposition un nouvel élément de personnalisation dans sa boutique : les chaussures. Vous retrouverez les célèbres baskets de marque Nike, Jordan et les modèles originaux de Fortnite.

Nouveauté : les chaussures !



L'île n'est pas la seule à être remixée et repensée. Affirmez d'autant plus votre style avec les chaussures, un nouveau type d'objet cosmétique inclus dans le Passe Remix et qui débarque dans la boutique le 12 novembre.



Les chaussures proposées pour… pic.twitter.com/AyGDzTyrCo — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) November 2, 2024

Tout ce beau trésor sera disponible seulement au prix de 1 400 V-Bucks. En bonus, vous aurez les morceaux suivants dans votre playlist :

« Robbery » de Juice WRLD

« Bounce Back » de Big Sean

« Crank That » par Soulja Boy Tell Em

« Young, Wild and Free » de Snoop Dogg, Wiz Khalifa et Bruno Mars.

Si vous avez raté la bande-annonce officielle de Fortnite Chapitre 2 : Remix, c’est par ici :