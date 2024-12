TUTO – Comment cacher qu’on a lu un message sur WhatsApp ? 

Les doubles coches bleues de WhatsApp peuvent vous trahir dès que vous lisez un message. Heureusement, il existe des moyens simples pour consulter vos messages sans que votre interlocuteur ne le sache. Voici les meilleures astuces à adopter dès maintenant.

Astuce 1 : Utilisez les notifications pour rester incognito

L’aperçu des notifications peut suffire pour lire un message sans entrer dans WhatsApp. Lorsque vous recevez un message sur WhatsApp, une notification apparaît généralement sur votre écran. Cette petite bannière peut vous donner un aperçu rapide du contenu sans que vous ayez besoin d’ouvrir l’application. Voici comment maximiser cette méthode :

Activez les notifications dans les paramètres de votre téléphone si elles ne sont pas déjà configurées.

Sur Android, balayez vers le bas pour afficher la totalité de la notification si elle est tronquée.

Sur iPhone, vous pouvez maintenir la notification pour lire davantage du message si nécessaire.

Cependant, cette astuce fonctionne mieux pour les messages courts. Pour les longs messages ou ceux nécessitant une lecture approfondie, vous devrez utiliser d’autres méthodes.

Astuce 2 : Lisez en mode avion

Le mode avion est une solution efficace pour lire un message en toute discrétion. Si vous ne voulez pas que WhatsApp informe votre contact que vous avez vu son message, suivez ces étapes :

Ne cliquez pas immédiatement sur la notification. Cela évite d’activer les coches bleues. Activez le mode avion. Vous pouvez le faire en balayant vers le haut ou vers le bas (selon votre téléphone) et en appuyant sur l’icône correspondante. Ce mode désactive toutes les connexions internet. Ouvrez WhatsApp. Accédez à la conversation et lisez le message. À ce moment-là, WhatsApp ne peut pas envoyer l’information de lecture car votre téléphone est hors ligne. Fermez complètement l’application avant de désactiver le mode avion. Assurez-vous de quitter WhatsApp en glissant pour fermer l’application.

Tant que vous suivez ces étapes, les coches bleues ne s’afficheront pas chez votre interlocuteur. Cette méthode est fiable, mais souvenez-vous que si vous revenez sur le message après avoir réactivé la connexion, les coches deviendront bleues.

Astuce 3 : Désactivez les confirmations de lecture pour une tranquillité permanente

Désactiver les confirmations de lecture peut être une solution plus radicale mais efficace.

Si vous en avez assez de surveiller chaque message, cette fonctionnalité intégrée à WhatsApp peut vous simplifier la vie. Pour désactiver les accusés de lecture :

Accédez aux Paramètres de WhatsApp. Appuyez sur les trois points en haut à droite (sur Android) ou sur « Réglages » (sur iPhone). Allez dans Confidentialité. Désactivez l’option Confirmations de lecture.

Dès que cette option est désactivée, les deux coches bleues n’apparaîtront plus sur les messages que vous lisez. Cependant, cette astuce a un inconvénient majeur : vous ne verrez plus non plus si vos propres messages ont été lus par vos contacts. Cette méthode convient à ceux qui souhaitent éviter toute pression, mais elle ne permet pas de conserver la transparence dans vos échanges.

Astuce 4 : Activez le mode incognito avec WhatsApp Web

WhatsApp Web peut être une alternative intéressante pour lire vos messages en toute discrétion. En utilisant WhatsApp Web sur un navigateur, vous pouvez installer des extensions qui bloquent les confirmations de lecture. Une extension populaire comme WAIncognito (disponible pour Chrome) vous permet de lire vos messages sans que l’expéditeur ne soit informé. Cette méthode nécessite toutefois un ordinateur et un minimum de configuration.

Par ailleurs, certaines applications tierces comme Unseen ou Notisave permettent de lire vos messages reçus depuis les notifications, sans jamais ouvrir WhatsApp. Ces applications sauvegardent les notifications et permettent d’accéder au contenu sans déclencher les coches bleues. Vérifiez leur compatibilité avec votre téléphone et soyez attentif aux permissions que vous accordez.

Astuce 5 : Exploitez les widgets pour une lecture rapide

Certains téléphones Android permettent d’utiliser un widget WhatsApp sur l’écran d’accueil. Avec ce widget, vous pouvez lire vos messages directement depuis votre écran sans ouvrir l’application. Voici comment l’ajouter :

Appuyez longuement sur l’écran d’accueil. Sélectionnez l’option Widgets. Faites défiler jusqu’à trouver le widget WhatsApp. Ajoutez-le à votre écran d’accueil.

Cette méthode est pratique et ne déclenche pas les accusés de lecture. Cependant, elle n’est disponible que sur Android et peut ne pas afficher l’intégralité des messages très longs.

Astuce 6 : Se servir des aperçus sur l’écran verrouillé

Vous pouvez personnaliser vos paramètres de notification pour afficher un maximum d’informations sur l’écran verrouillé.

Dans les paramètres de votre téléphone, assurez-vous que les notifications WhatsApp sont activées avec un aperçu complet. Cela vous permet de lire directement sur l’écran sans ouvrir l’application. Attention cependant à la confidentialité si votre téléphone est laissé sans surveillance.

