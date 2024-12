Syncron booste l’efficacité des audits automatisés

Syncron révolutionne l’univers des audits en automatisant les process de conformité. Grâce à cette innovation, l’entreprise gagne en efficacité et répond aux normes de sécurité internationales. Un gain de temps et de satisfaction pour ses clients.

Automatisation des audits : gain de temps et efficacité

Une nouvelle approche a été introduite pour les audits de conformité. L’automatisation permet de traiter ces audits plus rapidement et efficacement. Au lieu de prendre trois mois, Syncron réalise désormais ces audits en deux semaines seulement. De plus, l’entreprise a réduit ses frais de certifications de près de moitié, augmentant l’efficacité par trois. Cette nouvelle méthode améliore non seulement les résultats mais aussi la satisfaction des clients.

Syncron et la sécurité: certifications essentielles

La sécurité des données est cruciale pour Syncron. L’entreprise détient des certifications importantes comme SoC1, SoC2 et ISO. Ces certificats garantissent la sécurité des processus financiers et informatiques. Ainsi, Syncron prouve son engagement envers la sécurité sans compromis. En collaborant avec un fournisseur d’audit de premier plan, Syncron a centralisé ses audits. Cela a réduit les retards et inefficacités, répondant mieux aux attentes des clients.

Trust Center et FedRAMP : vers plus de transparence

Pour l’avenir, Syncron prévoit la création d’un Trust Center centralisé. Ce centre donnera accès aux informations relatives aux audits de conformité. En plus, l’entreprise a déjà commencé l’analyse de conformité FedRAMP. FedRAMP établit un cadre standardisé pour la sécurité des produits cloud. Avec cette initiative, Syncron renforce sa stratégie pour répondre aux exigences de sécurité les plus strictes.

En conclusion, Syncron ne cesse d’innover pour améliorer ses processus de conformité. Avec l’automatisation, l’entreprise garantit sécurité et efficacité. En se concentrant sur ses certifications et la création du Trust Center, Syncron se positionne comme un acteur majeur fiable et efficace. Ses clients bénéficient d’une transparence améliorée et d’une confiance renforcée.

