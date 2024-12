Test – Panneau solaire Mammotion pour Luba 2 : une autonomie écologique pour votre robot de jardin

L’entretien de la pelouse devient plus pratique et durable avec le panneau solaire pour station RTK de la série Luba 2 de Mammotion. Conçu pour alimenter la station de base RTK qui accompagne le robot tondeuse Luba 2, ce panneau solaire promeut l’autonomie énergétique. Pourquoi investir dans cet accessoire ? Ce test explore ses fonctionnalités, ses performances et son efficacité. Ce modèle est-il l’alternative verte qu’attendent les propriétaires de Luba 2 ? Réponse dans notre analyse.

Notre avis en bref

Le panneau solaire pour station RTK Luba 2 répond aux exigences d’efficacité énergétique. Compact et facile à installer, il promet une solution d’alimentation durable et optimise l’autonomie de la station RTK. En combinant simplicité et efficacité, Mammotion marque un point sur le marché des solutions de jardinage écologiques.

Fiche technique du panneau solaire Mammotion

Compatibilité : Station RTK de la série Luba 2 AWD

Puissance de sortie : 16 W

Matériau : Silicium monocristallin

Dimensions : 36 x 35 cm

Capacité de la batterie : 9,2 Ah

Résistance aux intempéries : Oui, certification IPX6

Montage : Fixation pour orientation optimale incluse

Unboxing

Le packaging de ce panneau solaire pour station RTK est à l’image de la marque : simple et efficace. Dans la boîte, vous trouverez :

Le panneau solaire : Compact et léger, son design s’adapte bien à tous les extérieurs.

Kit de montage : Plusieurs fixations et supports sont fournis pour garantir une orientation parfaite.

Manuel d’utilisation : Ce guide explique les étapes d’installation et donne des conseils pour l’entretien.

Câble de connexion : Permet de relier la station RTK de manière sécurisée.

Chaque élément du package a un rôle précis, facilitant la mise en place rapide et intuitive du produit.

Installation et facilité d’utilisation

L’installation du panneau solaire Mammotion pour la station RTK est conçue pour être simple et rapide. Grâce à son kit de montage, vous pouvez fixer le panneau à un mur ou au sol pour une exposition optimale au soleil. Une fois installé, il se connecte directement à la station RTK de la Luba 2 via un câble intégré. Le design compact du panneau limite l’encombrement. Pour maximiser son rendement, un suivi de l’ensoleillement est recommandé. A noter que par temps ensoleillé, le panneau solaire fonctionne en continu. Il peut fonctionner jusqu’à 48 heures dans l’obscurité totale et jusqu’à 14 jours par temps nuageux.

Performances et efficacité du panneau solaire Mammotion

Sur le plan de l’efficacité énergétique, ce panneau solaire assure un niveau de charge constant de la station RTK, réduisant ainsi les besoins de recharge électrique externe. Il offre une autonomie étendue, idéale pour ceux qui souhaitent profiter pleinement de leur tondeuse Luba 2 sans interruption. Ce modèle résiste aux intempéries grâce à sa certification IPX6, ce qui garantit une bonne protection dans des conditions météorologiques variées. L’autonomie offerte dépend évidemment de l’ensoleillement, mais les tests montrent une couverture fiable en période ensoleillée.

La platine de support peut être réglée selon différents angle en fonction de l’ensoleillement.

Conclusion

En conclusion, le panneau solaire pour la station RTK de Luba 2 représente une solution innovante et durable pour les propriétaires de Luba 2. Mammotion offre ici un produit performant, simple à installer, et véritablement utile pour les utilisateurs soucieux de réduire leur empreinte énergétique. Ce panneau solaire optimise l’usage de la station RTK, sans augmenter les dépenses en énergie.

