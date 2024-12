Une startup transforme l’eau en désinfectant révolutionnaire, Palsoo – Interview CES 2025

À quelques semaines du CES 2025, les innovations technologiques se dévoilent peu à peu. Depuis Séoul, dans les bureaux de notre partenaire Aving News, nous avons rencontré des startups coréennes prêtes à conquérir le monde. Parmi elles, Palsoo, une entreprise spécialisée dans les solutions de désinfection écologique. Fondée en 2021, cette startup mise sur une technologie révolutionnaire, l’eau activée par plasma. Une innovation qui combine simplicité et efficacité, en utilisant seulement de l’eau et de l’air. Leur objectif ? Offrir une réponse universelle aux problématiques de santé publique et d’agriculture durable. Lors de cet entretien, Palsoo Jang, le CEO de l’entreprise, nous a partagé sa vision et les ambitions qui animent son équipe.

Une vision née de la pandémie

L’histoire de Palsoo commence en 2021, au plus fort de la pandémie de COVID-19. Face à une crise sanitaire mondiale sans précédent, Palsoo Jang, le fondateur et CEO de la startup, a identifié un besoin urgent : développer une solution accessible et universelle pour désinfecter efficacement tout en respectant l’environnement. Cette réflexion a donné naissance à une technologie unique, l’eau activée par plasma.

Pour Palsoo Jang, cette innovation répond à une double mission. D’un côté, elle cible les pays en développement, souvent démunis face aux problèmes de santé publique et à l’absence d’accès à des produits désinfectants fiables. De l’autre, elle s’adresse aux pays industrialisés en quête de solutions plus durables et écologiques. Cette vision, ambitieuse mais profondément ancrée dans les besoins réels, a permis à la startup de se démarquer rapidement.

Lors de notre rencontre, Palsoo Jang nous a confié que cette mission sociale est au cœur de sa démarche. « Nous voulons offrir des solutions universelles qui profitent à tous, et particulièrement aux régions qui en ont le plus besoin. » Une déclaration qui illustre parfaitement l’engagement de l’entreprise envers l’innovation responsable et le bien commun.

La technologie de l’eau activée par plasma

L’innovation de Palsoo repose sur une technologie unique : l’eau activée par plasma. Ce procédé transforme l’eau du robinet en un puissant désinfectant capable d’éliminer bactéries et virus, y compris les souches les plus résistantes. Cette solution ne nécessite aucun produit chimique supplémentaire, ce qui la rend non seulement écologique, mais aussi sûre pour l’utilisateur et l’environnement.

Le principe est simple mais révolutionnaire. Grâce à un dispositif de décharge corona, le plasma est généré et mélangé à de l’eau et de l’air. Ce processus crée des espèces actives, comme l’hydroxyde (OH⁻), l’ozone (O₃) et le peroxyde d’hydrogène (H₂O₂). Ces composants agissent directement sur les micro-organismes en les détruisant, tout en retournant à leur état naturel après quelques minutes. « Après 10 minutes, le plasma se retransforme en oxygène », nous a précisé Palsoo Jang, soulignant l’absence de résidus toxiques.

L’utilisation d’un système Venturi permet de mélanger les gaz et l’eau sous pression, produisant ainsi un brouillard fin qui peut être pulvérisé sur les surfaces ou dans l’air. Ce brouillard, bien que légèrement humide, ne cause pas de dommages significatifs aux équipements électroniques ou aux livres, à condition d’être utilisé avec précaution. « Il est conseillé d’éviter les objets sensibles comme dans les bureaux, même si l’humidité reste faible », a ajouté le CEO.

Cette technologie ne se limite pas à la désinfection. Elle est également utilisée pour l’agriculture biologique, où elle favorise la croissance des cultures tout en éliminant les parasites, et pour l’élevage, où elle réduit les odeurs et prévient les maladies. Ces applications multiples montrent à quel point l’eau activée par plasma est une solution polyvalente et prometteuse.

Entretien avec Palsoo Jang

Lors de notre entretien à Séoul, Palsoo Jang, le fondateur et CEO de la startup, a partagé sa vision et les détails qui font de son entreprise un acteur à suivre de près. De ses débuts pendant la pandémie à ses ambitions globales, il a répondu à nos questions avec une grande clarté.

Pourquoi avoir choisi de cibler les pays en développement avec votre technologie ?

« Depuis la fondation de l’entreprise en 2021, nous avons voulu fournir une solution universelle. Les pays en développement manquent souvent de moyens pour garantir une désinfection efficace. Avec notre technologie, il suffit d’eau et d’air. C’est simple, abordable et écologique. C’est une vision personnelle que je poursuis, car ces régions en ont le plus besoin », explique-t-il.

Votre produit fonctionne sans produits chimiques. Est-il totalement sûr pour les humains ?

« Il est très sûr. Après 10 minutes, les particules de plasma se transforment en oxygène. Toutefois, nous recommandons de porter un masque pendant l’utilisation en intérieur, surtout si l’espace est confiné. À l’extérieur, il n’y a aucun danger. Nous avons voulu une solution respectueuse de la santé et de l’environnement. »

Votre produit est déjà en production. Où est-il vendu actuellement ?

« Nous venons de commencer la production à grande échelle cette semaine. Nos premières unités seront expédiées en Inde, où elles seront utilisées par des entreprises privées. Nous visons également des clients institutionnels, comme les gouvernements et les organismes de santé publique, mais aussi des acteurs du secteur agricole. »

Le prix est de 890 dollars par unité. Comment justifiez-vous ce coût ?

« Notre produit utilise des matériaux de haute qualité, comme de l’acier pour l’anodiseur. Nous travaillons également à rendre nos produits plus abordables à l’avenir, en les miniaturisant et en intégrant des panneaux solaires. Cela permettra une adoption encore plus large, notamment dans les pays en développement. »

Qu’espérez-vous accomplir lors du CES 2025 ?

« Le CES est une occasion unique pour nous. Nous voulons établir des connexions globales, trouver des partenaires et explorer de nouveaux marchés. Nous faisons partie du programme Eureka Park, aux côtés d’autres entreprises soutenues par le gouvernement coréen. C’est une étape clé pour notre expansion internationale. »

Si vous pouviez vous projeter dans cinq ans, où voyez-vous votre entreprise ?

« Je veux que Palsoo soit connue comme une entreprise qui apporte un bien social. Une entreprise qui propose des solutions universelles et respectueuses de l’environnement. Tous nos produits sont conçus avec des matériaux éco-responsables, et nous continuerons à innover dans ce sens. Notre vision est de répondre aux besoins des populations, tout en respectant notre planète. »

Défis et ambitions futurs pour Palsoo

Comme toute startup innovante, Palsoo fait face à des défis importants. Lors de notre entretien, Palsoo Jang a évoqué la nécessité d’obtenir des certifications internationales pour renforcer la crédibilité de ses produits sur de nouveaux marchés. « Nous travaillons actuellement avec des agences comme KTL en Corée, et nous visons des certifications globales comme celles de Colas. Ces démarches sont essentielles pour rassurer nos partenaires et clients sur l’efficacité de notre technologie », a-t-il expliqué.

L’industrialisation représente également un défi majeur. Bien que la production à grande échelle ait déjà commencé, notamment avec des commandes pour le marché indien, l’entreprise doit encore optimiser ses processus pour répondre à une demande croissante tout en maintenant des coûts abordables. Pour y parvenir, Palsoo mise sur des innovations telles que l’intégration de panneaux solaires pour rendre ses produits plus autonomes et accessibles, surtout dans les régions où l’électricité est rare.

Les ambitions de Palsoo ne s’arrêtent pas à la désinfection. L’entreprise prévoit de miniaturiser ses dispositifs et de développer des solutions portables qui pourraient être utilisées dans des contextes variés, des écoles aux hôpitaux mobiles en passant par les exploitations agricoles. « Nous voulons que notre technologie soit adaptable et qu’elle s’intègre facilement dans le quotidien des gens, peu importe leur situation », a précisé le CEO.

Sur le plan géographique, l’entreprise a des projets clairs d’expansion. Si l’Europe n’est pas encore une priorité immédiate, des discussions sont en cours pour explorer des opportunités en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Ces régions présentent un fort potentiel pour les solutions de désinfection et d’agriculture durable. À plus long terme, Palsoo ambitionne de s’implanter sur le marché européen, où les exigences en matière d’écologie et d’innovation technologique sont élevées.

Enfin, Palsoo veut s’assurer que son empreinte écologique reste minimaliste. Tous les composants de ses produits, de l’anodiseur au packaging, sont fabriqués à partir de matériaux éco-responsables. Cette démarche reflète une volonté d’allier innovation technologique et respect de l’environnement. « Nous croyons fermement que l’avenir des technologies passe par une approche durable et responsable », affirme Palsoo Jang.

Avec des objectifs aussi ambitieux, la startup coréenne semble bien armée pour devenir un acteur incontournable dans les domaines de la désinfection, de l’agriculture biologique et de l’hygiène publique. Mais au-delà de la croissance commerciale, c’est la vision sociale de Palsoo qui impressionne : celle d’une entreprise engagée à apporter des solutions universelles et bénéfiques pour tous.

Une technologie porteuse d’espoir

Palsoo s’impose comme une startup visionnaire, prête à relever les défis globaux du XXIᵉ siècle, grâce à sa technologie d’eau activée par plasma, une innovation simple, efficace et écologique. Depuis sa création en 2021, l’entreprise s’est engagée à fournir des solutions universelles, capables de répondre à des enjeux majeurs tels que la désinfection, l’agriculture durable et la santé publique, tout en respectant l’environnement. Avec des ambitions claires, comme l’intégration de l’énergie solaire, l’expansion internationale et le développement de produits accessibles aux pays en développement, Palsoo met en avant une mission sociale forte, portée par son fondateur Palsoo Jang. Alors que le CES 2025 approche, cette jeune entreprise promet de transformer des besoins urgents en opportunités durables, tout en incarnant une nouvelle façon de penser l’innovation au service du bien commun. En attendant retrouvez la startup sur leur site palsoo.com.