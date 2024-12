Yu-Gi-Oh Early Days Collection : on connaît maintenant tous les jeux ! (et la date de sortie)

Depuis les premiers duels de Yugi dans les mangas jusqu’aux stratégies complexes des cartes modernes, Yu-Gi-Oh! a su évoluer tout en conservant sa signature à travers les générations. Et ça, Konami le sait bien. D’ailleurs, le studio compte raviver la nostalgie des fans en regroupant les classiques dans un seul pack, baptisé Yu-Gi-Oh Early Days Collection. Nous avons déjà sa date de sortie le mois dernier, et aujourd’hui, Konami met fin au mystère en dévoilant la liste complète des jeux. Découvrons-les sans plus tarder.

Des jeux d’antan revisités

Préparez-vous à plonger dans un véritable voyage dans le passé ! Après la fuite de la date de sortie en novembre dernier, Konami a enfin confirmé la liste complète des jeux qui vont composer la collection Yu-Gi-Oh Early Days. Au total, il y aura 14 titres, dont des jeux sortis sur Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance.

Les voici :

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters (sorti uniquement au Japon sur Game Boy en 1998)

(sorti uniquement au Japon sur Game Boy en 1998) Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories (sorti uniquement au Japon en 1999 sur Game Boy et Game Boy Color)

(sorti uniquement au Japon en 1999 sur Game Boy et Game Boy Color) Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB (sorti uniquement au Japon en 2000 sur Game Boy Color)

(sorti uniquement au Japon en 2000 sur Game Boy Color) Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories (sorti sur Game Boy Color)

(sorti sur Game Boy Color) Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists (sorti en 2000 sur Game Boy Color. C’est le premier jeu de la licence qui a proposé la prise en charge des combats en ligne)

(sorti en 2000 sur Game Boy Color. C’est le premier jeu de la licence qui a proposé la prise en charge des combats en ligne) Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters (sorti en 2001 sur Game Boy Advance)

(sorti en 2001 sur Game Boy Advance) Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul (sorti en 2001 sur Game Boy Advance)

(sorti en 2001 sur Game Boy Advance) Yu-Gi-Oh Duel Monsters 6, Expert 2 (sorti uniquement au Japon en 2001 sur Game Boy Advance)

(sorti uniquement au Japon en 2001 sur Game Boy Advance) Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards ( sorti en 2002 sur Game Boy Advance)

sorti en 2002 sur Game Boy Advance) Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction (sorti en 2003 sur Game Boy Advance)

(sorti en 2003 sur Game Boy Advance) Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel (sorti en 2003 sur Game Boy Advance)

(sorti en 2003 sur Game Boy Advance) Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 (sorti en 2004 sur Game Boy Advance)

(sorti en 2004 sur Game Boy Advance) Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler (sorti en 2004 sur Game Boy Advance)

(sorti en 2004 sur Game Boy Advance) Yu-Gi-Oh! 7 Trials to Glory: World Championship Tournament 2005 (sorti en 2004 sur Game Boy Advance)

Konami promet également de nouvelles fonctionnalités pour ces classiques. On peut citer par exemple le mode de jeu en ligne en plus des duels en local ainsi que la possibilité de sauvegarder et recharger sa partie. Une amélioration graphique et audio est aussi prévue.

Yu-Gi-Oh! Early Days Collection sortira sur PC et Nintendo Switch le 27 février 2025. Une version physique sera disponible pour la version Switch, avec une carte du Plumeau de Dame Harpie à l’intérieur. C’est donc l’occasion rêvée pour les jeunes fans de découvrir les piliers des jeux Yu-Gi-Oh d’aujourd’hui. Merci Konami !