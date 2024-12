Xiaomi Electric Scooter 4 : une baisse de prix spectaculaire pour Noël

Bonne nouvelle pour les amateurs de mobilité urbaine ! La Xiaomi Electric Scooter 4, l’une des meilleures trottinettes électriques de la marque, voit son prix chuter de manière spectaculaire. Proposée à 549 € à son lancement, elle est désormais disponible à seulement 299 € sur le site officiel de Xiaomi. Une offre qui tombe à pic pour les fêtes de fin d’année, idéale pour offrir ou se faire plaisir.

Une trottinette électrique fiable et parfaitement adaptée à la ville

La Xiaomi Electric Scooter 4 séduit par son design soigné et sa solidité. Avec un cadre robuste et des finitions épurées, elle combine élégance et résistance. Sa certification IP55 la protège contre la pluie et la poussière, la rendant parfaite pour une utilisation quotidienne, quelles que soient les conditions météorologiques.

Pesant seulement 15,2 kg, elle reste facile à transporter, que ce soit pour monter un escalier ou la ranger dans le métro. Son système de pliage rapide en quelques secondes facilite encore davantage son utilisation. Les roues de 10 pouces assurent une conduite stable et confortable, même sur des routes légèrement irrégulières.

Le tableau de bord numérique intégré affiche les informations essentielles, comme la vitesse et le niveau de batterie. Un bémol cependant : il peut être difficile à lire en plein soleil. Quant au freinage, il reste fonctionnel mais pourrait offrir un meilleur mordant sur certaines surfaces.

Xiaomi Electric Scooter 4 : performances, autonomie et praticité au rendez-vous

Sous son capot, la Xiaomi Electric Scooter 4 intègre un moteur de 300 W, atteignant un pic de 600 W. Elle peut rouler jusqu’à 25 km/h, la vitesse maximale autorisée en France, et gravir des pentes allant jusqu’à 16 %. Dynamique sur terrain plat, elle se montre légèrement moins performante sur des dénivelés marqués, ce qui en fait une trottinette idéale pour la ville.

Côté autonomie, sa batterie de 275,4 Wh offre jusqu’à 30 km dans des conditions optimales (terrain plat, vitesse modérée, conducteur léger). Lors des tests, elle a parcouru 21,9 km sur une seule charge, un chiffre qui reste excellent pour cette gamme de prix. La recharge complète s’effectue en seulement 4 heures, avec une montée rapide de 20 % à 80 % en 2h30.