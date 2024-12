Precisely simplifie l’intégration des données sur Google Cloud

Le monde des données évolue rapidement, et Precisely s’inscrit dans cette dynamique. L’entreprise annonce l’arrivée de sa solution d’intégration de données sur Google Cloud Marketplace. Cette avancée promet d’améliorer la gestion de données pour de nombreuses entreprises.

intégration de données Precisely sur Google Cloud

Precisely propose désormais ses fonctionnalités avancées sur Google Cloud. Avec cet ajout, les utilisateurs peuvent créer des pipelines de données en temps réel. Désormais, les données provenant de systèmes comme IBM Z et Oracle peuvent être intégrées avec fluidité sur Google Cloud. C’est une avancée significative pour les entreprises cherchant à optimiser leurs données.

avantages de la réplication en temps réel pour les entreprises

La réplication en temps réel apporte de nombreux avantages aux entreprises. Elle accroît l’agilité et réduit les coûts. En optimisant l’accès aux données, les entreprises peuvent innover plus rapidement. Tout cela grâce à une meilleure utilisation de leurs ressources. Cette approche permet aussi de briser les silos de données, rendant les systèmes plus efficaces.

simplification des achats sur Google Cloud Marketplace

L’achat de la solution Precisely sur Google Cloud est simplifié. Les clients peuvent utiliser leurs dépenses engagées sur la plateforme Cloud. Cela rend le processus plus fluide et accessible. Simplifier l’accès à de telles solutions est essentiel pour les entreprises modernes. Elles peuvent ainsi se concentrer sur leur transformation numérique sans se soucier des complexités administratives.

En conclusion, Precisely et Google Cloud s’allient pour offrir une solution robuste et facile à utiliser. Cette intégration favorise l’innovation, la réduction des coûts et l’optimisation des données. Les entreprises peuvent ainsi se concentrer sur leurs objectifs stratégiques avec confiance. Prêt à moderniser votre approche aux données? Intégrez Precisely dès maintenant!

