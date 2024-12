Veeva Vault CRM : une avancée majeure pour les sciences de la vie

Veeva Systems vient de dévoiler une innovation majeure avec la nouvelle suite Veeva Vault CRM. Cette avancée promet de révolutionner la gestion des relations client dans le secteur des sciences de la vie en optimisant l’engagement des équipes commerciales, marketing et médicales.

Lancement de la suite veeva vault crm

A Pleasanton, en Californie, Veeva Systems a présenté la dernière version de sa suite Vault CRM. Ce système, leader du marché, permet une approche intégrée des ventes, du marketing et des services médicaux. Grâce au Vault CRM Campaign Manager, les entreprises peuvent désormais établir des liens plus forts avec leurs clients de façon fluide et coordonnée.

Une innovation pour les sciences de la vie

La suite CRM Veeva Vault se démarque par sa capacité à unir les équipes de différents secteurs. Grâce à une plateforme unifiée, les entreprises bénéficient d’une base de données unique et d’une automatisation avancée. Cela favorise une plus grande centricité du client, permettant une réponse rapide et efficace aux besoins des clients.

Fonctionnalité du vault crm campaign manager

Le nouveau Vault CRM Campaign Manager représente un atout essentiel. Il permet de mener des campagnes multicanal de manière harmonieuse, en connectant les efforts des ventes et du marketing. Cette fonctionnalité inclut également le Vault CRM Service Center, déjà disponible pour optimiser les opérations des équipes internes.

Migration vers vault crm : un succès croissant

À ce jour, plus de 30 entreprises, parmi lesquelles figurent des biopharmaceutiques de renom, ont adopté Vault CRM. Sept migrations seront achevées d’ici la fin du mois, avec une grande entreprise prévoyant de compléter la transition pour 15 000 utilisateurs d’ici fin 2025.

En résumé, Veeva Vault CRM apporte une transformation positive dans le secteur des sciences de la vie. Grâce à cette suite avancée, les entreprises peuvent améliorer leur efficacité tout en plaçant le client au cœur de leurs préoccupations. Pour en savoir plus, participez à la session de lancement sur Veeva Connect.

Lisez notre dernier article tech : Fortnite Ballistic défie Counter-Strike et Valorant avec son mode 5v5