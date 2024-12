The Game Awards 2024 : Astro Bot est élu jeu de l’année (GOTY) !

Les Game Awards 2024, le rendez-vous annuel incontournable des amateurs de jeux vidéo, vient de se terminer. Et une fois de plus, il a célébré l’excellence dans l’industrie vidéoludique, mettant en compétition des pépites comme Black Myth Wukong ou encore le DLC d’Elden Ring. Mais au milieu de ces mastodontes, un jeu atypique a su s’imposer. Il est ainsi parvenu à remporter le titre de GOTY au Game Awards 2024. Mesdames et messieurs : acclamez fort…Astro Bot !

Astro Bot GOTY au Game Awards : un titre mérité

La course au Game of the Year (GOTY) a été particulièrement féroce cette année au Game Awards. En effet, 2024 a encore été une très bonne année pour les jeux vidéo, avec de nombreuses sorties incroyables dans tous les genres. Parmi eux, notons particulièrement un Black Myth Wukong, le premier AAA chinois qui a tout raflé sur son passage. Mais une exclusivité PS5 a également captivé l’attention des joueurs : Astro Bot. Beaucoup ont même pressenti qu’il serait élu jeu de l’année au Game Awards 2024.

Et c’est ce qui est arrivé. Lors de l’événement de Geoff Keighley, Astro Bot de la TeamASOBI a reçu le plus grand honneur de la soirée, en remportant le prix du Jeu de l’année 2024 décerné par les Game Awards. Ce joyeux jeu de plateforme, né d’une démo technique pour les capacités de la PS5, a rapidement conquis le cœur des joueurs. Sa bande-son entraînante, ses niveaux de plateforme créatifs et ses « Easter eggs » issus de l’histoire de la PlayStation ont fait de ce petit jeu un divertissement vraiment spécial.

Un hommage à Nintendo

Astro Bot a également remporté quatre autres prix lors des 2024 Game Awards : celui de la meilleure direction artistique, la meilleure direction de jeu, et la meilleure bande-son. Comme quoi, on n’a pas forcément besoin d’être un jeu AAA pour gagner !

Dans son discours de remerciement, le directeur du studio team ASOBI Nicolas Doucet a indirectement crédité Nintendo. “J’étais enfant en 1989, j’ai reçu une boîte grise dans laquelle il y avait un jeu. Il s’appelait Super Mario Bros et il était vraiment génial. Je veux rendre hommage à l’entreprise qui nous a vraiment montré l’innovation et la qualité de façon constante, et qui nous a inspirés pour faire le jeu que nous avons fait.”

Vous avez raté le live d’hier ? Appréciez le couronnement d’Astro Bot au Game Awards 2024 :