Recycler l’énergie des véhicules électriques : la clé pour plus d’autonomie, DEOGAM EnerShift – Interview CES 2025

Dans un monde où la transition énergétique est au cœur des préoccupations, les véhicules électriques (VE) s’imposent comme une solution clé pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Cependant, leur adoption massive est freinée par des défis majeurs : coûts élevés, autonomie limitée et efficacité énergétique perfectible. C’est dans ce contexte que DEOGAM, une startup coréenne innovante, entre en scène avec sa technologie révolutionnaire, Enershift. Cette solution unique permet de recycler les pertes d’énergie des moteurs électriques pour les transformer en une source d’énergie renouvelée, augmentant ainsi l’autonomie des VE de plus de 15 %. Nous avons eu l’occasion de rencontrer Kim Jin Ouk, CEO de DEOGAM, dans les bureaux de notre partenaire Aving News à Séoul, pour explorer cette innovation prometteuse qui sera présentée au CES 2025. Entre ambitions écologiques et prouesses technologiques, découvrez comment DEOGAM pourrait bien redéfinir l’avenir de la mobilité durable.

La révolution Enershift : une technologie de pointe

Au cœur de l’innovation de DEOGAM se trouve Enershift, une solution qui pourrait transformer le paysage des véhicules électriques. Alors que les systèmes de freinage régénératif, couramment utilisés dans les VE, ne récupèrent de l’énergie que lors des phases de décélération ou de freinage, Enershift se distingue en offrant une récupération constante. Installée entre la batterie et le moteur, cette technologie permet de capturer et de réutiliser l’énergie harmonique générée lors de la conduite, augmentant ainsi l’efficacité globale.

Selon Kim Jin Ouk, CEO de DEOGAM : « Les moteurs électriques perdent jusqu’à 20 % de leur capacité à cause des harmoniques, mais notre technologie récupère jusqu’à 10 % de cette énergie pour prolonger l’autonomie. » Enershift s’appuie sur l’induction électromagnétique pour convertir ces pertes en énergie réutilisable, un concept novateur qui surpasse largement les performances des technologies actuelles.

Cette solution s’accompagne d’une installation simple et rapide. Contrairement à d’autres systèmes, elle ne nécessite ni modification majeure du véhicule ni infrastructure complexe. DEOGAM assure également que cette technologie est compatible avec tous les types de moteurs à courant alternatif, offrant ainsi une flexibilité remarquable pour les fabricants automobiles. En intégrant une couche d’intelligence artificielle, Enershift analyse et optimise en temps réel la consommation énergétique pour garantir une efficacité maximale.

Kim Jin Ouk ajoute : « Avec Enershift, nous ne nous contentons pas de réduire les pertes d’énergie, nous révolutionnons la façon dont l’énergie est utilisée dans les véhicules électriques. »

Bénéfices économiques et environnementaux mesurables

L’une des grandes forces d’Enershift réside dans sa capacité à conjuguer économie d’énergie et impact écologique. DEOGAM a conçu sa solution pour répondre non seulement aux besoins des conducteurs de véhicules électriques, mais aussi aux exigences des politiques de neutralité carbone. En augmentant l’autonomie de +15 % par charge, Enershift réduit significativement le coût d’utilisation des VE, notamment pour les flottes professionnelles telles que les taxis ou les véhicules utilitaires.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : une étude interne de DEOGAM a révélé qu’un véhicule équipé d’Enershift peut réduire ses dépenses en recharge et maintenance jusqu’à 2 001 dollars par an. Sur une période de cinq ans, cela représente un gain total de 10 010 dollars, soit un retour sur investissement extrêmement compétitif pour les utilisateurs. Cette technologie permet également de diminuer le temps de recharge, offrant 3,3 jours d’utilisation supplémentaires par an en moyenne pour les taxis électriques, un gain de productivité essentiel.

Mais l’impact d’Enershift ne s’arrête pas à l’échelle individuelle. Sur le plan environnemental, DEOGAM estime que si sa solution était installée sur les 14 millions de véhicules électriques actuellement en circulation dans le monde, elle permettrait d’économiser une quantité d’énergie équivalente à celle produite par une centrale nucléaire en une journée. En parallèle, cette adoption massive pourrait réduire les émissions de CO2 de 700 tonnes par jour, un chiffre qui illustre clairement le potentiel de cette technologie à contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.

Kim Jin Ouk explique : « Avec Enershift, nous ne créons pas d’énergie supplémentaire ; nous utilisons simplement ce qui était perdu. Cette approche simple mais puissante peut transformer l’ensemble de l’industrie des véhicules électriques. »

En plus de ces avantages directs, DEOGAM cible également le marché des crédits carbone, offrant aux entreprises des données précises sur les économies réalisées en kilowatts et en émissions de carbone. Ces données, essentielles pour le calcul des crédits carbone, renforcent l’intérêt des grandes entreprises pour intégrer cette technologie dans leurs flottes.

Questions-Réponses : Rencontre avec Kim Jin Ouk de DEOGAM

Lors de notre interview au sein des bureaux de notre partenaire Aving News à Séoul, nous avons eu l’occasion de discuter avec Kim Jin Ouk, CEO de DEOGAM, à propos de leur technologie révolutionnaire, Enershift, et de leurs ambitions pour le CES 2025. Voici les temps forts de notre échange.

Léo (Le Café du Geek) : Votre technologie permet d’améliorer l’autonomie des véhicules électriques de 15 %. Pouvez-vous expliquer comment cela fonctionne ?

Kim Jin Ouk : « Dans le processus d’alimentation des moteurs électriques, une partie de l’énergie est perdue sous forme d’harmoniques. Environ 10 à 20 % de la capacité de la batterie est gaspillée de cette manière. Enershift utilise une induction électromagnétique pour convertir ces harmoniques en énergie utilisable, récupérant jusqu’à 10 % des pertes. Cela augmente l’autonomie de manière significative, sans affecter les autres systèmes du véhicule. »

Kapil KAJAL (Interesting Engineering) : Comment votre produit se compare-t-il à d’autres technologies, comme les toits solaires ou le freinage régénératif ?

Kim Jin Ouk : « Ces technologies sont limitées par leurs conditions d’utilisation. Par exemple, un toit solaire est coûteux et ne fonctionne que sous une lumière directe, tandis que le freinage régénératif n’opère qu’en phase de décélération. Enershift, en revanche, fonctionne en continu, même en phase d’accélération ou de vitesse constante. C’est ce qui fait notre force. »

Léo : Vous avez mentionné une collaboration avec Kakao Mobility pour équiper 500 taxis à Jeju. Quels sont vos objectifs pour ce projet pilote ?

Kim Jin Ouk : « Notre partenariat avec Kakao Mobility est une étape clé pour démontrer l’efficacité réelle d’Enershift. Nous souhaitons non seulement réduire les coûts d’exploitation des taxis, mais aussi prouver que notre technologie peut jouer un rôle dans la transition vers des flottes de transport plus écologiques. Les premiers résultats sont prometteurs, et nous espérons utiliser ces données pour convaincre d’autres partenaires. »

Léo : Avec le CES 2025 à venir, quelles sont vos attentes pour cet événement ?

Kim Jin Ouk : « Le CES est une vitrine essentielle pour présenter Enershift à des leaders industriels et investisseurs internationaux. Nous souhaitons explorer des collaborations avec des fabricants comme Toyota et Hyundai, et étendre notre technologie à d’autres domaines, comme les drones et les bus électriques. Notre objectif est de démontrer que cette innovation n’a pas seulement un impact sur les véhicules, mais peut transformer l’industrie énergétique dans son ensemble. »

Léo : Enfin, quelle est votre vision pour DEOGAM dans les cinq prochaines années ?

Kim Jin Ouk : « Nous voulons devenir un acteur incontournable de la mobilité durable. Enershift n’est qu’un début. Nous prévoyons d’adapter cette technologie à d’autres secteurs, y compris l’industrie et la défense, pour maximiser l’efficacité énergétique partout où cela est possible. Notre mission est simple : exploiter chaque goutte d’énergie perdue pour construire un avenir plus durable. »

Conclusion : DEOGAM, un acteur clé de la transition énergétique

Enershift de DEOGAM s’impose comme une innovation révolutionnaire. En capturant et réutilisant l’énergie perdue sous forme d’harmoniques, cette technologie améliore l’autonomie des véhicules électriques de 15 %, tout en réduisant les coûts et l’impact environnemental. Les résultats parlent d’eux-mêmes : une économie moyenne de 2 000 dollars par an pour les utilisateurs, trois jours de temps de recharge économisés et une contribution notable à la réduction des émissions de CO2.

Avec une stratégie claire et ambitieuse, DEOGAM prépare sa conquête internationale, en commençant par le CES 2025. Son partenariat avec Kakao Mobility est un tremplin pour prouver l’efficacité de sa technologie et attirer de nouveaux partenaires. L’entreprise aspire à appliquer sa solution à d’autres secteurs comme les drones et l’industrie, renforçant son rôle de leader dans la transition énergétique mondiale. DEOGAM démontre que même une petite innovation peut avoir un impact monumental. Plus d’infos sur leur site.