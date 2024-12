5 raisons (ou pas) de monter le set LEGO La Barge à voiles de Jabba

Le set LEGO La Barge à voiles de Jabba, s’annonce comme une pièce phare pour les amateurs de Star Wars et de LEGO. Avec ses 3 942 pièces, ses dimensions impressionnantes (77 cm de long, 25 cm de large et 25 cm de haut) et un temps de montage estimé entre 8 et 15 heures, il promet une immersion dans l’univers de la saga galactique. Pour cela, la maison déploie tout le talent de ses designers pour reproduire avec charme et fidélité ce monument des sables. Attention, à 499,99 €, son acquisition est cependant réservée à un public averti. Toutefois, quand on aime, on ne compte pas. Voici cinq bonnes raisons (ou pas) de craquer pour ce modèle.

Raison 1 (Pour) : La Barge à voiles de Jabba, une fidélité incroyable à l’univers Star Wars

LEGO réussit à reproduire avec brio la Barge à voiles de Jabba, telle qu’elle apparaît dans Le Retour du Jedi. Ce modèle massif de 77 cm de long reproduit fidèlement les courbes et le design du vaisseau des sables en s’appuyant sur des détails minutieux.

La coque incurvée, donne au modèle une allure imposante et authentique. Les textures et les couleurs soigneusement choisies évoquent parfaitement l’esthétique brute et usée du vaisseau vu à l’écran. Lego n’a pas négligé les petits détails qui enrichissent la surface extérieure, comme des persiennes placées sur certains des panneaux latéraux ouvrants. Ces derniers permettent également un accès à l’intérieur.

Les rambardes entourant le pont supérieur sont une réussite. Les armements placés stratégiquement sur la barge, tels que les canons et autres dispositifs défensifs, sont positionnés comme dans le film. Ces éléments ne sont pas seulement décoratifs : ils renforcent l’identité de ce vaisseau en tant que forteresse mobile de Jabba le Hutt. Les voiles en tissu donnent une touche de raffinement au vaisseau. Bref, c’est une réussite totale ! Même les nuances des couleurs de briques de la coque sont clairement celles du film !

Raison 2 (Pour) Un montage long et pas si répétitif (POUR)

Avec 3942 pièces, la construction de ce set offre une expérience finalement bien rythmée, idéale pour les amateurs de défis Lego. Le montage de La Barge à voiles de Jabba est assez long, entre 10 et 20 heures et comptez 8 heures si vous êtes un pro et pouvez terminer au plus vite. Il y a cinq étapes de montage :

La base et la structure principale : Une fondation robuste est créée pour supporter la structure massive de la barge.

Les sections intérieures : Vous construisez des espaces très détaillés comme la cuisine et la cellule de prison ou la salle de Jabba.

La coque extérieures : Les panneaux et les éléments décoratifs construisent la coque arrondies sur les extrémités.

Le pont : Il faut ici finaliser le pont mobile, ajouter les dalles et l’installer au dessus du vaisseau

Les finitions et les détails : Ajoutez les rambardes, les décorations comme les armes et terminer par la voile.

Ce montage est varié et prenant. Chaque section introduit de nouvelles techniques, ce qui le rend accessible tout en restant stimulant pour les constructeurs les plus expérimentés. Les étapes sont bien documentées, rendant le processus fluide et agréable. Les phases répétitives sont bien gérées : LEGO joue avec les nuances de couleurs pour maintenir la concentration.

Raison 3 (Pour) : La Barge à voiles de Jabba, une foule de détails intérieurs et extérieurs

Au-delà de l’aspect extérieur fidèle, la Barge à voiles de Jabba brille également par la richesse de ses détails intérieurs et les nombreux éléments qui le rendent si captivant. À l’intérieur, chaque recoin de la barge est une invitation à replonger dans l’univers de Le Retour du Jedi. Vous y trouverez :

Une cuisine aménagée et ses accessoires.

Une cellule de prison, mobile elle peut être retirée.

L’espace trône de Jabba, qui domine l’intérieur du vaisseau avec ses arches.

Ces détails ne se limitent pas à être visuellement agréables. Ils racontent une histoire, permettant aux amateurs de recréer des scènes ou simplement d’admirer la richesse de la conception. Les voiles, les panneaux latéraux et les ornements renforcent la sensation de luxe et de puissance qui caractérisent le vaisseau de Jabba. Chaque détail semble avoir été conçu pour captiver l’attention et prolonger le plaisir d’exploration.

Raison 4 (Contre) : Un prix astronomique

À 499,99 €, ce set est l’un des modèles Lego Star Wars les plus coûteux. Bien que la qualité soit indéniable, ce tarif peut en rebuter plus d’un. Pour sa défense, il propose tout de même :

3 942 pièces : Une quantité importante pour un modèle aussi détaillé.

: Une quantité importante pour un modèle aussi détaillé. Des figurines exclusives , comme Jabba le Hutt et Leia en tenue d’esclave.

, comme Jabba le Hutt et Leia en tenue d’esclave. Un objet d’exception, il fera sensation une fois exposé.

Ce tarif place le set dans une catégorie premium, réservée aux collectionneurs sérieux. Pour ceux ayant un budget limité, des alternatives plus abordables dans la gamme Star Wars peuvent offrir une expérience tout aussi satisfaisante, mais elle sera moins impressionante.

Raison 5 (Pour) : 11 figurines exclusives

Une fois monté, La Barge à voiles de Jabba devient une pièce d’exposition majestueuse. Sa taille et sa stabilité en font un modèle idéal pour trôner sur une étagère ou dans une vitrine. Un set LEGO Star Wars n’est jamais complet sans ses figurines, et La Barge à voiles de Jabba en propose une sélection impressionnante : 11 mini-figures, soigneusement choisies pour recréer les scènes mythiques de Le Retour du Jedi. Mais ce n’est pas tout : certaines de ces figurines sont des nouveautés exclusives. Voici les 11 figurines incluses dans le set :

Jabba le Hutt, le maître des lieux, représenté avec une sculpture massive et soignée.

Leia Organa en tenue d’esclav.

Bib Fortuna, le conseiller de Jabba.

Max Rebo, le musicien extraterrestre bleu, rendu célèbre par ses performances au clavier.

Kithaba, un des gardes de Jabba, avec une tenue parfaitement fidèle.

Vizam, un autre garde loyal, accompagné de son arme.

Wooof, un mercenaire reptilien, prêt à défendre la barge contre toute menace.

Garde Gamorréen, avec son armure imposante et ses détails incroyablement fidèles.

R2-D2, ici dans avec son plateau de service..

C-3PO.

Salacious Crumb, la créature malicieuse qui accompagne Jabba.

Ce set introduit des figurines inédites ou mises à jour, rendant cet ensemble particulièrement attractif pour les collectionneurs. Max Rebo, par exemple, fait son grand retour avec une sculpture réactualisée, et Salacious apparaît pour la première fois. Il se fera un plaisir de torturer R2-D2 au quotidien. Les fans de longue date apprécieront également la fidélité des figurines aux designs originaux des films, notamment avec Jabba le Hutt, dont la taille et les expressions imposantes rendent justice au personnage. En fait, il manque cruellement Luke et Boba…