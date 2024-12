Apple prépare un iPad pliable révolutionnaire : un écran de 18,8 pouces qui intrigue

Apple travaille sur un projet ambitieux qui intrigue les technophiles. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la marque à la pomme pourrait lancer un iPad pliable de 18,8 pouces d’ici 2028. Cet appareil se présenterait comme un écran « presque sans pli » et semblable à « deux iPad Pro côte à côte ». Il promet une expérience unique et une polyvalence sans précédent.

Un écran gigantesque, un design soigné et des performances intéressantes pour le prochain iPad ?

L’idée d’un iPad pliable alimente les rumeurs depuis des années. Toutefois, les dernières révélations de Mark Gurman ajoutent une dimension concrète à ce projet. Le prototype développé par le groupe de design industriel d’Apple aurait surmonté l’un des principaux défis des écrans pliables : le pli visible.

Avec ses 18,8 pouces, cet iPad pourrait être un outil hybride combinant la flexibilité d’une tablette et la puissance d’un ordinateur. Apple prévoirait de doter l’appareil d’un iPadOS capable d’exécuter des applications macOS d’ici 2028. Cette avancée permettrait de transformer l’iPad en une station de travail complète, idéale pour les professionnels de la création et les utilisateurs exigeants.

Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large. En 2026, Apple prévoit de lancer des MacBook Pro équipés d’écrans OLED, suivis d’un MacBook Air OLED en 2027. Ces innovations, associées à l’iPad pliable, montrent que la marque à la pomme cherche à repousser encore plus loin les limites du design et de la technologie.

Une tablette pensée pour une productivité et une créativité accrues

Apple semble vouloir séduire les professionnels avec cet iPad pliable. Grâce à sa grande taille, il offrirait un espace de travail généreux pour les créateurs de contenu, les graphistes ou les monteurs vidéo. De plus, la compatibilité avec les applications macOS renforcerait son attrait pour ceux qui utilisent déjà l’écosystème Apple au quotidien.

Cependant, une question persiste : à quel prix ? Le modèle actuel de l’iPad Pro 13 pouces démarre à 1 299 $. Un modèle pliable avec un écran presque deux fois plus grand et des fonctionnalités hybrides pourrait facilement dépasser ce montant. Mais pour les professionnels recherchant un appareil puissant et polyvalent, ce coût pourrait être un investissement justifié.

L’iPad pliable ne serait pas le seul projet innovant de la marque. Mark Gurman affirme qu’un iPhone pliable est également en préparation, bien que son lancement ne soit pas prévu avant 2026 au plus tôt.