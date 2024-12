Hercule Poirot repart à l’aventure dans le nouveau jeu Agatha Christie – Mort sur le Nil

Un an après la sortie d’Agatha Christie : Le Crime de l’Orient Express, Microids Studio Lyon revient pour dévoiler un nouveau jeu tiré du roman culte. Baptisé Agatha Christie – Mort sur le Nil, ce deuxième opus est l’adaptation vidéoludique du roman ainsi que le dernier film du même nom. En plongeant les joueurs dans l’Egypte des années 1970, Microids promet de nouvelles intrigues et plus de challenges en augmentant un peu la difficulté du jeu. De quoi vous mettre vraiment dans la peau du plus grand détective du monde, j’ai nommé Hercule Poirot.

Agatha Christie – Mort sur le Nil : même décor, mais différentes énigmes

Une fois de plus, Microids a puisé dans une des grandes œuvres d’Agatha Christie afin de proposer un classique du polar aux fans de jeux vidéo.. Hier, Microids Studio Lyon publie la première bande-annonce de son prochain jeu d’aventure et de mystère, Agatha Christie – Mort sur le Nil. Comme le premier opus de 2023, il se base sur le roman classique et le film du même nom. Mais détrompez-vous : même si l’histoire se passe dans le même décor qu’est la croisière sur le Nil, l’intrigue et les indices seront différents du livre d’Agatha Christie. Tricheurs, vous êtes donc prévenus.

Appréciez la bande-annonce d’Agatha Christie – Mort sur le Nil :

Se déroulant dans les années 1970, le jeu met en scène deux protagonistes, Hercule Poirot et Jane Royce. Les joueurs auront la possibilité de contrôler les deux personnages, tout en explorant plusieurs villes longeant le Nil afin de collecter des indices. Ils peuvent ensuite s’en servir pour identifier les suspects et découvrir la vérité derrière le mystérieux meurtre. Les capacités de déduction des joueurs seront également mises en épreuve dans Agatha Christie – Mort sur le Nil, grâce à son mécanisme de carte mentale et son système de confrontation.

“Les retours des joueurs sur Meurtre sur l’Orient Express ont été précieux pour orienter le développement de Mort sur le Nil”, déclare David Chomard, PDG de Microids Studio Lyon. “Nous avons relevé le niveau de difficulté avec des énigmes plus complexes et offert plus de liberté dans la progression de l’enquête. De plus, l’aventure tisse encore plus étroitement les histoires d’Hercule Poirot et de Jane Royce, la nouvelle détective.”

Alors, si vous aimez jouer les détectives en herbe, Agatha Christie – Mort sur le Nil vous attend en 2025 sur Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.