Hurotics : L’exosquelette textile qui redonne de la mobilité – Interview CES 2025

Dans un monde où la population vieillit rapidement, les problèmes de mobilité deviennent un enjeu de santé majeur. Les patients en rééducation ou les personnes âgées peinent souvent à retrouver leur autonomie avec les solutions actuelles, souvent rigides, lourdes et inadaptées à leurs besoins spécifiques. C’est ici qu’intervient Hurotics, une jeune entreprise sud-coréenne qui révolutionne le domaine de la rééducation et de l’assistance grâce à son produit phare, le H-Medi. Avec son approche unique mêlant textile léger, technologies robotiques et intelligence artificielle, le H-Medi redéfinit la manière dont nous assistons les mouvements humains. Lors d’une interview exclusive dans les locaux d’Aving News à Séoul, Giuk Lee, le fondateur de Hurotics, nous a dévoilé l’histoire, la vision et les ambitions de son entreprise, ainsi que les innovations qui lui ont permis de décrocher un CES Innovation Award 2025 (voir la page).

Hurotics : Entre science et innovation

Pour comprendre l’essence de Hurotics, il faut se pencher sur le parcours de son fondateur, Giuk Lee. Professeur en ingénierie et expert en robotique, il a passé plusieurs années à mener des recherches dans le domaine des technologies portables. Fort de cette expérience académique et de son travail dans un laboratoire spécialisé, il a décidé de franchir le pas de l’entrepreneuriat il y a environ deux ans et demi. « Nous avons fondé Hurotics avec une mission claire : développer des solutions portables, légères et confortables, capables d’améliorer la qualité de vie de leurs utilisateurs », explique-t-il.

La philosophie de Hurotics repose sur un principe fondamental : rendre la robotique accessible et pratique pour répondre à des besoins concrets. Contrairement aux entreprises qui conçoivent des appareils encombrants et complexes, Hurotics a choisi de se concentrer sur la simplicité d’usage et l’ergonomie. En combinant des technologies robotiques avancées avec des matériaux textiles, l’entreprise vise à offrir des solutions adaptées à tous, des patients en rééducation aux sportifs.

Cette approche novatrice ne se limite pas aux appareils eux-mêmes. L’équipe de Hurotics inclut des spécialistes du design textile et des experts en biomécanique, qui collaborent étroitement pour s’assurer que chaque produit soit à la fois fonctionnel et confortable. « Nous voulons que nos produits ressemblent davantage à des vêtements qu’à des machines », souligne Giuk Lee. Une vision qui incarne parfaitement l’équilibre entre technologie et humanité que poursuit Hurotics.

Le H-Medi : Une approche révolutionnaire de la rééducation

Le H-Medi, produit phare de Hurotics, est bien plus qu’un simple exosquelette. À première vue, son design minimaliste contraste fortement avec les modèles traditionnels souvent imposants et rigides. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cache une technologie de pointe, conçue pour redéfinir les normes en matière de rééducation et d’assistance à la mobilité.

Contrairement aux exosquelettes classiques, souvent encombrants et pensés pour les cas de handicaps lourds, le H-Medi adopte une approche différente. « Les exosquelettes traditionnels sont excellents pour les patients sévèrement atteints, mais ils ne conviennent pas aux personnes ayant besoin d’une assistance légère ou modérée. Ils sont trop lourds et peuvent devenir inconfortables », explique Giuk Lee. Pour résoudre ce problème, Hurotics a misé sur un cadre en textile ultra léger et une technologie d’assistance ciblée.

Une assistance intelligente et naturelle

Le H-Medi se distingue par sa capacité à offrir une assistance partielle et localisée, là où elle est vraiment nécessaire. Par exemple, chez les personnes âgées ou les patients atteints de sarcopénie, le produit se concentre sur l’extension ou la flexion des hanches, des zones clés pour maintenir une démarche stable et efficace. « Nous avons conçu le H-Medi pour qu’il fonctionne comme un muscle artificiel, en synchronisation avec les mouvements naturels du corps », précise Giuk Lee. Pour cela, l’appareil utilise des capteurs de mouvement et une intelligence artificielle embarquée, capables de détecter et d’ajuster en temps réel le niveau d’assistance en fonction de la vitesse et du type de déplacement.

Des résultats prometteurs

Déjà testé sur plus de 1 000 patients dans des hôpitaux sud-coréens, le H-Medi a montré des résultats significatifs. « Les patients utilisant le H-Medi pendant leur rééducation ont non seulement gagné en masse musculaire, mais leur démarche s’est également rapprochée d’un schéma normal », révèle Giuk Lee. Ces résultats, validés par des essais cliniques en cours avec des établissements prestigieux comme l’Université de Jung Hwan, ouvrent la voie à une adoption plus large dans les hôpitaux et les centres de rééducation.

Avec un poids de seulement trois kilogrammes, le H-Medi est conçu pour être facile à porter, même pour les patients les plus fragiles. Ce facteur de légèreté, combiné à son approche technologique avancée, en fait une solution idéale pour des pathologies légères à modérées, souvent négligées par les dispositifs existants.

Au-delà de la rééducation : Une gamme complète d’applications

Si le H-Medi se concentre principalement sur la rééducation clinique, Hurotics ne s’arrête pas là. L’entreprise voit grand et travaille déjà sur une gamme diversifiée de produits pour répondre à des besoins variés, allant de l’assistance quotidienne à la performance sportive.

Des solutions pour la vie quotidienne

Hurotics développe actuellement le H-Flex, une version plus légère et simplifiée de son exosquelette, conçue pour une utilisation dans la vie de tous les jours. Ce dispositif vise à offrir un soutien minimal mais efficace aux personnes âgées ou aux individus ayant des difficultés modérées à se mouvoir. « Nous voulons permettre à ces utilisateurs de retrouver une certaine autonomie sans recourir à des solutions encombrantes ou coûteuses », explique Giuk Lee.

Ce produit, destiné au marché domestique, pourrait ouvrir la voie à une nouvelle catégorie de robots d’assistance accessibles directement au grand public. Bien que le H-Flex ne soit pas encore disponible, l’entreprise envisage une commercialisation à un prix avoisinant les 1 000 dollars, rendant la technologie plus abordable.

Maximiser les performances sportives

Hurotics ne se limite pas à l’assistance médicale. En collaborant avec des athlètes professionnels, la startup a développé des solutions spécifiques pour le sport. Le H-Fit, par exemple, est conçu pour optimiser les performances de course. Lors de tests menés avec des coureurs, cet appareil a permis une réduction significative du temps de course — jusqu’à trois secondes sur 200 mètres. Cette technologie vise à offrir un soutien aux mouvements clés, augmentant ainsi la puissance et l’efficacité des athlètes.

Le H-Swing, quant à lui, s’adresse aux golfeurs, en aidant à maximiser la puissance des swings et à augmenter la distance parcourue par la balle. Ces innovations sportives illustrent le potentiel de Hurotics à combiner robotique et haute performance.

Une vision tournée vers l’avenir

Hurotics prévoit également d’introduire des dispositifs combinant flexion et extension pour répondre à des besoins encore plus diversifiés. « Ces versions permettront de répondre à des pathologies plus complexes, mais aussi de faciliter les tâches du quotidien pour un public plus large », ajoute le CEO. À long terme, l’entreprise envisage de se tourner vers le marché B2C, avec des produits pensés pour s’intégrer harmonieusement dans la vie de tous les jours.

Interview avec Giuk Lee : Vision, défis et ambitions

Pour mieux comprendre l’histoire et la vision derrière Hurotics, nous avons échangé avec Giuk Lee, son fondateur et CEO. Entre défis techniques, ambitions pour le futur et préparation du CES 2025, il nous livre sa vision du marché de la robotique portable.

Léo : Qu’est-ce qui vous a poussé à créer Hurotics ?

Giuk Lee : Je viens d’un milieu académique, spécialisé en ingénierie et en robotique. Pendant des années, j’ai mené des recherches dans ces domaines et enseigné à l’université. Mais j’ai toujours été frustré par le fait que beaucoup de technologies prometteuses ne sortaient jamais des laboratoires. Alors, il y a deux ans et demi, j’ai décidé de lancer Hurotics pour concrétiser ces idées et développer des solutions robotiques portables qui répondent à des besoins réels.

Léo : En quoi le H-Medi se distingue des exosquelettes traditionnels ?

Giuk Lee : Les exosquelettes traditionnels sont souvent lourds, rigides et adaptés à des cas sévères où le patient ne peut pas marcher du tout. Mais pour des personnes âgées ou des patients avec des troubles modérés, ces appareils sont peu pratiques, voire inconfortables. C’est là qu’intervient le H-Medi. Il est conçu avec un cadre textile très léger, presque comme un vêtement, et offre une assistance ciblée et naturelle, uniquement là où elle est nécessaire. Nous utilisons des capteurs et de l’intelligence artificielle pour synchroniser parfaitement l’assistance avec les mouvements naturels du porteur.

Léo : Quels ont été les principaux défis techniques dans le développement de ce produit ?

Giuk Lee : Notre priorité était de rendre le H-Medi à la fois léger et efficace. Nous avons dû trouver un équilibre entre la robustesse mécanique et le confort. Par exemple, nos capteurs de mouvement et notre algorithme d’intelligence artificielle permettent au robot de détecter et d’assister les mouvements en temps réel, mais cela exige une précision extrême. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur le design textile pour que l’appareil soit facile à enfiler et confortable à porter.

Léo : Le CES 2025 semble être une étape importante pour vous. Quels sont vos objectifs pour cet événement ?

Giuk Lee : Le CES est une plateforme incroyable pour présenter nos innovations au monde entier. Nous y allons principalement pour attirer l’attention des investisseurs et des partenaires potentiels, mais aussi pour recueillir des retours. Nous prévoyons des démonstrations interactives sur notre stand, avec notamment un tapis de course où les participants pourront tester le H-Fit. Nous avons même collaboré avec un athlète national pour montrer les performances du produit.

Léo : En parlant de H-Fit, pouvez-vous nous en dire plus sur son objectif ?

Giuk Lee : Le H-Fit est conçu pour améliorer les performances de course. Contrairement au H-Medi, qui se concentre sur la rééducation, le H-Fit cible les sportifs. Par exemple, lors de nos tests, nous avons vu une amélioration notable des performances, avec une réduction du temps de course de trois secondes sur 200 mètres. C’est une avancée significative pour les athlètes qui cherchent à repousser leurs limites.

Léo : Quelle est votre vision pour Hurotics à long terme ?

Giuk Lee : Nous souhaitons d’abord consolider notre présence sur le marché médical en nous concentrant sur les hôpitaux et la rééducation. Une fois cette base solide, nous prévoyons d’étendre notre gamme de produits pour le grand public, avec des appareils comme le H-Flex pour une utilisation quotidienne. Nous explorons aussi le potentiel des solutions sportives comme le H-Fit et le H-Swing. L’objectif ultime est de rendre la robotique accessible et utile dans tous les aspects de la vie, qu’il s’agisse de santé, de bien-être ou de performance.

Conclusion : Hurotics vers une mobilité augmentée pour tous

Avec le H-Medi et sa gamme de produits en développement, Hurotics s’impose comme un acteur clé de la robotique portable. En combinant technologie textile, intelligence artificielle et design ergonomique, l’entreprise réussit à résoudre des problématiques complexes de manière accessible et innovante. Que ce soit pour la rééducation clinique, l’assistance quotidienne ou la performance sportive, les solutions proposées visent un objectif commun : améliorer la qualité de vie.

Le CES 2025 représente une étape stratégique pour Hurotics, non seulement pour consolider sa présence sur le marché sud-coréen, mais aussi pour attirer l’attention d’acteurs internationaux. Avec des ambitions clairement définies et une technologie en constante évolution, la startup est bien positionnée pour transformer la robotique portable en un outil essentiel pour des millions de personnes.

Hurotics ne se contente pas de repousser les limites de la robotique : elle rend ces innovations accessibles, confortables et pertinentes pour la vie de tous les jours. En revisitant le concept même d’exosquelette, l’entreprise propose une nouvelle vision de l’assistance à la mobilité, où technologie et humanité se rejoignent.