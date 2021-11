macOS Monterey : les Mac sont victimes de gros bugs

En déployant des mises à jour, les logiciels et systèmes d’exploitation sont en proie à l’apparition de bugs. Aux dernières nouvelles, Apple fait face à plusieurs problèmes d’envergure avec le déploiement de macOS Monterey. La dernière version du système d’exploitation pour Mac cause en effet des fuites de mémoire et rend même certains ordinateurs inutilisables.

De gros problèmes pour les Mac avec macOS Monterey

Déployé la semaine dernière, macOS Monterey commence à irriter les utilisateurs d’ordinateurs Mac. En effet, la dernière mise à jour n’est pas exempte de bugs majeurs.

Pour commencer, plusieurs internautes ont rapporté une utilisation anormale de la mémoire vive après avoir installé macOS Monterey. Cela s’est notamment fait remarquer par la mention d’un message d’erreur expliquant que le système était à court de mémoire RAM. Les Mac ouvrent ainsi une fenêtre demandant à l’utilisateur de fermer des applications afin de récupérer de la mémoire vive et éviter tout problème sur son ordinateur.

Selon le site 9to5Mac, les applications Apple seraient en cause de cette utilisation excessive de la RAM (Mail, Music, Final Cut Pro, le Finder…). De son côté, Gregory McFadden a souligné que le Control Center grignotait pas moins de 26,5 Go de mémoire vive sur son nouveau MacBook Pro 2021. D’autres applications installées sur les Mac peuvent aussi venir consommer plus de RAM que d’habitude, comme par exemple Firefox.

Le deuxième gros problème rapporté est le briquage de certains Mac. Des internautes expliquent en effet que depuis la mise à jour macOS Monterey, leur ordinateur ne redémarre plus. Ce problème concerne uniquement les possesseurs d’ordinateur avec processeurs Intel, et non ceux avec les puces M1, M1 Pro et M1 Max d’Apple. Cela peut notamment être causé par une ou plusieurs modifications des couches système critiques.

Apple n’a pour le moment pas communiqué autour de ces problèmes. Une future mise à jour de macOS Monterey devrait cependant venir corriger tout cela dans les jours ou semaines à venir. Pour les Mac briqués, sachez qu’il est possible d’effectuer une restauration système grâce à un autre Mac.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iMac Pro 2022 : puces M1 Pro/M1 Max et écran mini-LED au programme !