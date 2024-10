Un MacBook Pro M4 dévoilé dans une vidéo de déballage inattendue

Une nouvelle vidéo de déballage pourrait bien nous offrir un aperçu inattendu du prochain MacBook Pro M4, avant son annonce officielle. Apple devrait lancer cette nouvelle génération de MacBook plus tard ce mois-ci, avec une date de sortie prévue pour le 1ᵉʳ novembre. Cependant, une vidéo publiée par le YouTuber russe Wylsacom semble révéler plusieurs détails sur le MacBook Pro 14 pouces, notamment ses caractéristiques et ses performances.

MacBook Pro M4 : Un design similaire mais des caractéristiques améliorées

La vidéo, qui est apparue sur YouTube, montre un emballage qui correspondrait à une fuite précédente. Ce MacBook Pro M4, disponible dans un groupe Facebook privé, présente un design similaire aux modèles M3, avec un fond d’écran identique. Mais ce qui retient surtout l’attention, ce sont les composants internes révélés par l’emballage.

Selon les informations divulguées, le MacBook Pro M4 serait doté de 512 Go de stockage et 16 Go de RAM, avec trois ports Thunderbolt 4, un port HDMI, un lecteur de carte SD et MagSafe. La puce M4 disposerait d’un processeur à 10 core et d’un GPU à 10 core, une nette amélioration par rapport à la puce M3 qui propose 8 cœurs pour les deux. Mark Gurman, un analyste bien connu d’Apple, avait déjà mentionné que les nouveaux Mac pourraient commencer avec 16 Go de RAM, une première pour la gamme.

Premiers résultats de benchmark et comparaison avec le modèle M3

Wylsacom ne s’est pas contenté du déballage, il a aussi effectué un test Geekbench sur cette machine, dévoilant les premières performances de la puce M4. Le MacBook Pro a obtenu un Single-core score de 3864 et un Multi-core score de 15288. En comparaison, le MacBook Pro M3 de base atteint généralement environ 3000 points en single-core et 11800 points en multi-core.

Ces premiers résultats laissent penser que la puce M4 offrira une amélioration notable en termes de puissance, surtout avec ses deux cœurs supplémentaires. Cela suggère une expérience utilisateur plus fluide. En particulier, pour les professionnels et créatifs utilisant des logiciels exigeants.

Un lancement officiel bientôt confirmé ?

Bien que cette fuite puisse sembler crédible, il est encore trop tôt pour confirmer l’authenticité de cette vidéo. Apple devrait annoncer ses nouveaux MacBook Pro M4 d’ici la fin du mois d’octobre, et la sortie officielle est prévue pour le 1er novembre. D’ici là, les fans d’Apple devront attendre pour voir si ces informations sont exactes.