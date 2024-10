Diablo IV : Vessel of Hatred, le premier DLC sorti avec un « léger retard » !

Le très attendu premier DLC de Diablo IV, Vessel of Hatred, développé par Blizzard, a enfin été lancé après un léger retard. En effet, l’extension devait sortir le 7 octobre 2024 à 4 PM PT/7 PM ET, mais un problème technique mineur a repoussé le lancement. La question qui se pose est : qu’est-ce qui a causé ce contretemps ?

Blizzard a rapidement réagi via un post sur ses forums. Le studio a expliqué que ce délai était dû à un souci de synchronisation des serveurs sur toutes les plateformes. Adam Fletcher, manager de la communauté Diablo, a indiqué que la mise en place d’une expérience de jeu uniforme à travers le monde nécessitait une petite intervention technique. Heureusement, le retard n’a été que de quelques heures. Cela a ainsi permis aux joueurs de se lancer dans l’aventure en toute sécurité.

La première extension payante de Diablo IV et la mise à jour 2.0

Le lancement de Vessel of Hatred n’a pas été totalement exempt d’imprévus. Blizzard a dû verrouiller l’accès aux serveurs de Diablo IV pour régler ce fameux problème technique. Dès 4 PM PT, les joueurs déjà connectés ont été déconnectés pour préparer le terrain à cette extension. Cependant, l’accès a été rétabli quelques heures plus tard, permettant aux fans impatients de se plonger dans le nouveau contenu.

L’extension Vessel of Hatred apporte de nombreuses nouveautés, mais contrairement aux saisons gratuites, elle est payante. L’édition standard coute 39,99 euros. Les joueurs ont également le choix entre des éditions Deluxe et Ultimate, avec des bonus exclusifs. Vessel of Hatred introduit une nouvelle campagne centrée sur la région de Nahantu et le retour de Mephisto, le Seigneur de la Haine. Pour accéder à ce contenu, il est indispensable d’avoir terminé la quête principale de Diablo IV.

Outre cette extension, la mise à jour 2.0 accompagne Vessel of Hatred, même pour ceux qui ne l’ont pas achetée. Cette mise à jour apporte des améliorations significatives à l’expérience de base de Diablo IV. Cela concerne notamment une refonte du système de difficulté pour se rapprocher de celui de Diablo III. De nouvelles fonctionnalités, telles que l’augmentation du niveau maximum à 60 et du niveau de Parangon à 300, sont également disponibles pour tous les joueurs. Des activités JcE coopératives pour les personnages de haut niveau sont aussi à prévoir.

L’extension Vessel of Hatred constitue ainsi un tournant pour Diablo IV, en redonnant un souffle nouveau au jeu avec son contenu inédit et des ajustements majeurs.

Vous pouvez redécouvrir la bande-annonce de la première extension de Diablo IV ici :