Hyundai Mobis impressionne avec ses innovations de mobilité

Hyundai Mobis vient de réaliser une avancée exceptionnelle. En effet, en dévoilant 65 technologies révolutionnaires lors de son événement annuel, l’entreprise s’affirme comme un leader de la mobilité du futur. De plus, avec un investissement en R&D atteignant 1 700 milliards de KRW cette année, l’accent est mis sur l’innovation fondamentale dans le domaine de l’électrification.

Journée technique de la R&D d’Hyundai Mobis

La journée technique de la R&D 2024 s’est tenue au centre de recherche d’Uiwang, en Corée du Sud. Elle a réuni des médias nationaux et internationaux. Cet événement biennal est l’opportunité pour Hyundai Mobis de présenter ses récentes réalisations en recherche et développement (R&D). Cette année, l’entreprise a ouvert ses portes à des intervenants extérieurs, affirmant ainsi sa confiance dans ses projets futuristes.

Stratégies d’électrification novatrices dévoilées

Hyundai Mobis a présenté trois stratégies clés de développement pour l’électrification. En particulier, le focus est sur les systèmes d’entraînement, les systèmes de batteries et les systèmes de conversion d’énergie. Pour les systèmes d’entraînement, nous avons en outre introduit un combiné 3 en 1, intégrant moteurs, réducteurs et convertisseurs. En ce qui concerne les batteries, nous mettons l’accent sur la gestion thermique et les cellules de batteries de prochaine génération. Pour la conversion d’énergie, nous visons à permettre la connectivité V2X avec une unité de contrôle de charge intégrée.

Technologies avancées pour une mobilité future

L’exposition de la journée a mis en avant des innovations dans les secteurs de l’électronique et de la sécurité. Environ 14 premières mondiales furent dévoilées. Parmi les produits phares, un radar frontal à haute performance et une caméra infrarouge se distinguent. De plus, des avancées notables incluent des systèmes de freinage avancés et des écrans 3D de nouvelle génération.

Hyundai Mobis continue d’inspirer confiance et innovation. En effet, grâce à des investissements audacieux et à des stratégies de R&D réfléchies, l’entreprise pave la voie pour une mobilité évoluée et durable. De plus, en anticipant les besoins du marché, Hyundai Mobis est bien positionnée pour dominer l’industrie automobile mondiale à l’ère de l’électrification.

Lisez notre dernier article tech : Ubisoft : changements majeurs en discussion pour le studio français ?