Apple dévoile cinq innovations majeures pour octobre 2024

Le mois d’octobre 2024 s’annonce prometteur pour les fans d’Apple. La marque prévoit de dévoiler plusieurs nouveautés majeures, centrées sur les Mac et iPad, lors de sa traditionnelle conférence d’automne. Si l’on en croit les informations disponibles, la présentation d’octobre sera riche en nouveautés. Voici en détail ce que les fans d’Apple peuvent attendre de cette prochaine vague de lancements.

Des MacBook Pro équipés des nouvelles puces M4, M4 Pro et M4 Pro Max

L’un des points forts de cette conférence devrait être la présentation des nouveaux MacBook Pro. Ces derniers bénéficieraient de la nouvelle génération de puces M4, M4 Pro et M4 Pro Max. Ce changement marquerait une évolution majeure pour les MacBook, qui s’étaient déjà imposés sur le marché grâce aux puces M1 et M2. Les nouvelles puces M4 promettent une significative des performances. En particulier, en termes de traitement graphique et de gestion multitâche.

Le MacBook Pro 14 pouces et le MacBook Pro 16 pouces seront probablement les premiers à recevoir cette mise à jour. Le modèle de base, actuellement équipé de la puce M2, pourrait bénéficier d’un boost de RAM significatif. Cela pourrait le rendre encore plus attractif pour les créateurs de contenu, les développeurs et autres professionnels ayant besoin d’un ordinateur portable performant. Les utilisateurs peuvent également s’attendre à une augmentation de l’autonomie de la batterie. Et ce, grâce à une gestion énergétique optimisée par les puces M4, une caractéristique déjà notable sur les générations précédentes.

Un nouveau Mac mini avec un design plus compact

Le Mac mini, l’un des plus petits ordinateurs de bureau d’Apple, pourrait faire son grand retour sur la scène technologique avec des améliorations notables. Après plusieurs années avec des versions équipées de la puce M2 et M2 Pro, Apple serait prêt à dévoiler un Mac mini M4.

Ce modèle serait doté de la même puce M4 que celle présente dans les MacBook Pro. Le but serait d’offrir des performances accrues dans un format encore plus compact. En effet, des rumeurs laissent entendre qu’Apple pourrait redessiner complètement ce modèle, avec un boîtier plus fin et plus léger. Cela s’inscrirait dans la tendance actuelle d’Apple à réduire la taille de ses appareils tout en améliorant leur efficacité. Néanmoins, la décision probable de supprimer définitivement les ports USB-A au profit de l’USB-C pourrait créer un débat parmi les utilisateurs. Notamment, chez les utilisateurs qui utilisent encore de nombreux périphériques compatibles avec l’USB-A.

L’intégration de la puce M4 dans le Mac mini offrirait aux utilisateurs un ordinateur de bureau puissant, mais compact. Doté en plus d’une connectivité améliorée grâce à l’USB-C.

L’iMac M4 : la continuité de l’évolution des ordinateurs de bureau

La conférence d’octobre pourrait également marquer le lancement d’une nouvelle version de l’iMac, l’ordinateur de bureau emblématique d’Apple. À peine un an après l’introduction de la version équipée de la puce M3, un nouvel iMac M4 pourrait voir le jour. Les changements esthétiques ne sont pas à l’ordre du jour. Néanmoins, cette mise à jour offrirait une des performances grâce à la nouvelle puce M4.

L’iMac est un choix populaire pour les utilisateurs qui recherchent un design tout-en-un élégant. Ce modèle ne devrait ainsi pas décevoir en termes de performances. Cependant, il y aurait peu d’autres changements significatifs pour ce modèle, en dehors de la migration vers l’USB-C pour certains accessoires. Le Magic Keyboard et la Magic Mouse, par exemple, sont actuellement bloqués sur le port Lightning. Cette transition est en partie poussée par la législation européenne, qui oblige les fabricants à adopter l’USB-C d’ici fin 2024.

Avec ces évolutions, Apple continuerait à proposer un iMac performant et conforme aux attentes du marché européen, tout en respectant les nouvelles normes technologiques.

Nouveaux iPad : des performances boostées par les puces A17 et A18

Apple n’oublie pas ses utilisateurs de tablettes. Pour octobre 2024, la firme de Cupertino devrait lancer deux nouvelles versions : l’iPad 11 et l’iPad mini 7.

L’iPad 11 serait équipé de la nouvelle puce A17. Cette puce offrirait des performances encore plus rapides et une meilleure gestion énergétique que la génération précédente. Cet iPad viserait principalement les utilisateurs recherchant un appareil polyvalent, idéal pour la consommation de contenu multimédia, les jeux et même certaines tâches professionnelles.

De son côté, l’iPad mini 7 devrait intégrer une puce encore plus performante, l’A18 ou peut-être même la puce M1, ce qui en ferait une tablette ultra-puissante dans un format compact. Cette permettra à Apple de continuer à séduire les utilisateurs qui préfèrent une tablette petite, mais performante, idéale pour une utilisation en déplacement.

Apple Intelligence : l’intelligence artificielle au cœur de l’innovation

L’une des surprises possibles de cette conférence pourrait être la présentation des fonctionnalités Apple Intelligence, qui représentent les premières vraies incursions d’Apple dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). Bien que des rumeurs circulent depuis des mois, Apple pourrait enfin sortir ces fonctionnalités de leur phase bêta et les intégrer dans la mise à jour iOS 18.1, disponible peu après l’événement.

Apple Intelligence, même si elle reste un mystère pour le moment, pourrait inclure des outils d’IA avancés pour améliorer la productivité, automatiser certaines tâches ou encore renforcer les performances de certains services comme Siri ou FaceTime. Cependant, ces nouvelles fonctionnalités seraient d’abord limitées au marché américain, avant une expansion éventuelle dans d’autres régions du monde.